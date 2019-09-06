"Перемога Вейшнорії!" Росія ганебно "втопила" підводні човни біля берегів Сирії

У мережі висміяли чергову "перемогу" російських військ. На цей раз казус стався з підводними човнами, які вийшли з ладу в Сирії.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), який прокоментував цю новину.

"Там санкції ... Чергова блискавична операція збройних сил Вейшнорії. Особовий склад представлений до нагород", – написав він.

За повідомленнями російських ЗМІ, підводні човни "Новоросійськ", "Ростов-на-Дону" і "Старий Оскол" були доставлені до Сирії, але вийшли з ладу через встановлені на них старих радянських батарей. А нові імпортні батареї Росія не може отримати через західні санкції.

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Відзначається, що субмарини були введені в лад в 2014 – 2015 роках і оснащені, зокрема, крилатими ракетами "Калібр".

Вейшнорія – віртуальна держава, згідно з легендою військових навчань "Захід-2017" є умовним противником союзу Росії та Білорусі.

Російський підводний човен

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі висміяли долю російських "мегапроектів".

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