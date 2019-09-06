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8 вересня • оновлено в 11:38
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"Перемога Вейшнорії!" Росія ганебно "втопила" підводні човни біля берегів Сирії

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У мережі висміяли чергову "перемогу" російських військ. На цей раз казус стався з підводними човнами, які вийшли з ладу в Сирії.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), який прокоментував цю новину.

"Там санкції ... Чергова блискавична операція збройних сил Вейшнорії. Особовий склад представлений до нагород", – написав він.

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За повідомленнями російських ЗМІ, підводні човни "Новоросійськ", "Ростов-на-Дону" і "Старий Оскол" були доставлені до Сирії, але вийшли з ладу через встановлені на них старих радянських батарей. А нові імпортні батареї Росія не може отримати через західні санкції.

"Перемога Вейшнорії!" Росія ганебно "втопила" підводні човни біля берегів Сирії

Скріншот

Відзначається, що субмарини були введені в лад в 2014 – 2015 роках і оснащені, зокрема, крилатими ракетами "Калібр".

Вейшнорія – віртуальна держава, згідно з легендою військових навчань "Захід-2017" є умовним противником союзу Росії та Білорусі.

Російський підводний човен

Російський підводний човен

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі висміяли долю російських "мегапроектів".

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Місце
Сирія
Тег
Новини Росії
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Нэзабаром Сравні
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а дефолт скоро,шо по этому поводу думают Соня и Леонид,.?
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
К@клы реально полагают, что подлодки плавают на батарейках? Да и как можно заменить банки аккумуляторов одного типа на другие? У к@клов же на "запорожце" не получилось. На новых "варшавянках" стоят отечественные аккумы, которые выпускает петербургское ОАО «Электротяга» — производитель аварийно-резервных и циклируемых свинцово-кислотных аккумуляторов для подводных лодок ВМФ РФ емкостью от 3000 до 20 000 Ач.
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Игорь Игорь
Игорь Игорь
Подлодки этого типа автономно, не всплывая, на дежурстве могут до месяца под водой сидеть. В Сирии выяснилось, что при нынешнем состоянии аккумуляторов (советского образца), автономность упала до двух суток. Для боевого дежурства, это вообще ни что. На украинских аккумуляторах могла бы до 30 суток, на чешских, или германских до 44суток. Но ни те, ни те не доступны из-за санкций на продукцию военного назначения.
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Махалов Сергей Петрович
Махалов Сергей Петрович
Игорь Игорь, ты просто п и з д о б о л, НИКОГДА на наших подлодках не ставились импортные аккамуляторы
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