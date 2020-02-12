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13 лютого • оновлено в 01:07
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Росія екстрено скликала Радбез ООН через Україну

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Росія скликала Раду безпеки ООН провести засідання 18 лютого для обговорення мінських угод щодо Донбасу.

Про це в середу, 12 лютого, повідомив перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський, передає ТАСС.

"У зв'язку з п'ятою річницею мінських домовленостей, яка відзначається сьогодн, Росія запросила 18 лютого провести відкрите засідання Ради Безпеки ООН за участю представника ОБСЄ для аналізу виконання угод", – сказав він.

Росія скликала Раду безпеки ООН щодо мінських домовленостей

Росія скликала Раду безпеки ООН щодо мінських домовленостей

Ілюстрація

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Автор
Богдана Васильченко
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