Росія догралася: Трамп пригрозив створенням ядерного арсеналу

Сполучені Штати Америки нарощуватимуть ядерний арсенал для чинення тиску на Росію та Китай.

Таке попередження зробив американський президент Дональд Трамп 22 жовтня перед журналістами, нагадавши, що РФ не дотримується Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), передає Reuters.

Лідер США хоче нарощувати ядерні можливості, поки інші країни "не прийдуть до тями". Трамп також уточнив, що відмовиться від розширення сил, коли інші стануть розсудливими.

"Поки люди не прийдуть до тями, ми нарощуватимемо. Це загроза, яка включає в себе і Китай, і Росію, і будь-кого, хто хоче грати в ці ігри", - сказав він.

Нагадаємо, 20 жовтня Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон вийде з РСМД, оскільки Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети. У свою чергу в Росії заявили, що Вашингтон не має доказів порушень.

Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав наміри президента США, наголосвши, що Москва зробила договір "посміховиськом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше США заявили, що можуть розірвати ще один стратегічний договір про ядерну зброю з Росією.