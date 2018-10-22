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Росія догралася: Трамп пригрозив створенням ядерного арсеналу

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Сполучені Штати Америки нарощуватимуть ядерний арсенал для чинення тиску на Росію та Китай.

Таке попередження зробив американський президент Дональд Трамп 22 жовтня перед журналістами, нагадавши, що РФ не дотримується Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), передає Reuters.

Лідер США хоче нарощувати ядерні можливості, поки інші країни "не прийдуть до тями". Трамп також уточнив, що відмовиться від розширення сил, коли інші стануть розсудливими.

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"Поки люди не прийдуть до тями, ми нарощуватимемо. Це загроза, яка включає в себе і Китай, і Росію, і будь-кого, хто хоче грати в ці ігри", - сказав він.

Нагадаємо, 20 жовтня Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон вийде з РСМД, оскільки Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети. У свою чергу в Росії заявили, що Вашингтон не має доказів порушень.

Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав наміри президента США, наголосвши, що Москва зробила договір "посміховиськом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше США заявили, що можуть розірвати ще один стратегічний договір про ядерну зброю з Росією.

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Об'єкт
ядерна зброя
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
В пизду модера уебана...больше ничего сказать не могу...сучара коменнты удаляет и при том нормальные комменты, а комменты троллей оставляет...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Общеизвестно ,что Россия обладает технологией производства оружейного плутония,которая в разы превышает Американскую, это касается и количества и скорости производства. Кстати именно поэтому ,в своё время, американцы пошли на переговоры о сокращении количества ядерных боезарядов.Американцы так и не получили эту технологию и до сих пор обогашают уран по старинке в огромных центрифугах Но Трампу видимо об этом не рассказали. А ведь ещё Хрущёв говорил ,что мы можем штамповать ядерные ракеты как сосиски
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Ски Андрей
Ски Андрей
Семёнов Александр, тебе не стыдно что твой президент такой долбо...б???!!! ты точно хочешь сгореть в ядерной войне и попасть в рай???
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну теперь смело можно увеличивать военный бюджет США до триллиончика доллариев. Ну а про соблюдение договоров молчали бы... Достаточно вспомнить, как Штаты "утилизируют" оружейный плутоний...
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