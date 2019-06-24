ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Росія діє схоже": міжнародник порівняв "ДНР" і Придністров'я

3.6тЧитати матеріал російською

Росія відірвала частину території від України і Молдови схожими методами, але між псевдореспублікамі "Л/ДНР" і Придністров'ям є значні відмінності.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань міжнародних відносин Андрій Бузаров. За його словами, на ситуацію в Придністров'ї Кремлю впливати складніше, ніж на Донбасі.

"У Придністров'я відносини з Молдовою дуже незвичайні, не можна порівнювати з відносинами "ДНР" і України. Машини з придністровськими номерами вільно їздять територією Молдови. Це легалізовано", – розповів він.

За словами експерта, в Придністров'ї рівень інтеграції дуже високий, але Росія чинить опір поверненню невизнаної республіки – "їй потрібно тримати цей шматочок як сферу впливу на Молдову".

Новини
"Це бомба": близький соратник Путіна несподівано влаштував підлість Росії

"Нам потрібно багато процесів порівнювати з ними, тому що Росія тією чи іншою мірою діє схоже і на Донбасі, і в Молдові, і в Грузії. 20 років тому в Молдові ніхто не уявляв, що з Придністров'я будуть заїжджати зі своїми емблемами, а зараз це було зроблено як етап інтеграції, яка не відбулася і навряд чи відбудеться", – зазначив Бузаров.

"Не думаю, що Росія відмовиться від свого впливу в Придністров'ї. Там стоять російські миротворці. Їх небагато, близько 700 осіб, але вони є, і вони там юридично правильно. Якщо їх зачепиш, росіяни скажуть – не можна", – підкреслив він.

Міжнародник також повідомив, що по всьому Придністров'ю, в магазинах Тирасполя, Бендер і інших міст, представлена українська продукція, російської там немає. Україна постачає туди товари за погодженням з Кишиневом, при цьому визнаючи Придністров'я частиною Молдови.

Новини
Росія готує Молдові "донбаський сценарій": названо загрозу для України

"У республіки Молдови немає кордонів з РФ, тут росіянам складніше впливати на відміну від України, де у них є прямий вплив на Крим і Донбас. Росія в принципі хоче зберегти вплив, починаючи від Ростова, Донбасу, південно-східної частини України, аж до Придністров'я, що межує з Одеською областю. Це вплив по всьому півдню України та Бессарабії – принциповий момент для росіян", – пояснив Бузаров.

Придністров'я

Придністров'я

vectornews.eu

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Молдови Кишиневі 9 червня люди вийшли на нічний протест проти парламентської кризи і призначення Кабінету міністрів, а пізніше був відсторонений президент Ігор Додон. Противники президента звинувачують главу держави в просуванні проекту федералізації країни і в отриманні фінансування від Росії.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт у Придністров'ї" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Конфлікт у Придністров'їПряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Андрій Бузаров
Місце
МолдоваТирасполь
Теги
Новини ДНРНовини ДонбасуУкраїна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
2
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
В Приднестровье стоят российские военные, там не стреляют и не убивают. Как в принципе и в Крыму.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Там стоят российские миротворцы. Их немного, около 700 человек, но они есть, и они там юридически правильно" и такой численности вполне достаточно, чтоб в регионе не стреляли.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Ященко Олег
Ященко Олег
Александрович Алексей, расейские миротворци звучит как руский джентельмен, сьедобная паганка или как акула вегатарианец и чтобы в Молдове была гарантия мира, нужно чтоб последний мааскавский оккупант покинул ее.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel