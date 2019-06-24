"Росія діє схоже": міжнародник порівняв "ДНР" і Придністров'я

Росія відірвала частину території від України і Молдови схожими методами, але між псевдореспублікамі "Л/ДНР" і Придністров'ям є значні відмінності.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з питань міжнародних відносин Андрій Бузаров. За його словами, на ситуацію в Придністров'ї Кремлю впливати складніше, ніж на Донбасі.

"У Придністров'я відносини з Молдовою дуже незвичайні, не можна порівнювати з відносинами "ДНР" і України. Машини з придністровськими номерами вільно їздять територією Молдови. Це легалізовано", – розповів він.

За словами експерта, в Придністров'ї рівень інтеграції дуже високий, але Росія чинить опір поверненню невизнаної республіки – "їй потрібно тримати цей шматочок як сферу впливу на Молдову".

"Нам потрібно багато процесів порівнювати з ними, тому що Росія тією чи іншою мірою діє схоже і на Донбасі, і в Молдові, і в Грузії. 20 років тому в Молдові ніхто не уявляв, що з Придністров'я будуть заїжджати зі своїми емблемами, а зараз це було зроблено як етап інтеграції, яка не відбулася і навряд чи відбудеться", – зазначив Бузаров.

"Не думаю, що Росія відмовиться від свого впливу в Придністров'ї. Там стоять російські миротворці. Їх небагато, близько 700 осіб, але вони є, і вони там юридично правильно. Якщо їх зачепиш, росіяни скажуть – не можна", – підкреслив він.

Міжнародник також повідомив, що по всьому Придністров'ю, в магазинах Тирасполя, Бендер і інших міст, представлена українська продукція, російської там немає. Україна постачає туди товари за погодженням з Кишиневом, при цьому визнаючи Придністров'я частиною Молдови.

"У республіки Молдови немає кордонів з РФ, тут росіянам складніше впливати на відміну від України, де у них є прямий вплив на Крим і Донбас. Росія в принципі хоче зберегти вплив, починаючи від Ростова, Донбасу, південно-східної частини України, аж до Придністров'я, що межує з Одеською областю. Це вплив по всьому півдню України та Бессарабії – принциповий момент для росіян", – пояснив Бузаров.

Придністров'я vectornews.eu

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Молдови Кишиневі 9 червня люди вийшли на нічний протест проти парламентської кризи і призначення Кабінету міністрів, а пізніше був відсторонений президент Ігор Додон. Противники президента звинувачують главу держави в просуванні проекту федералізації країни і в отриманні фінансування від Росії.

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