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"Росія агресивніша, ніж СРСР": Ще одна країна оголосила про серйозну загрозу

5.7тЧитати матеріал російською

Зараз Росія веде "більш по-імперському агресивну" політику, ніж за часів СРСР.

Про це в ефірі Польського радіо заявив міністр канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає Укрінформ. Він зазначив, що Радянський Союз за часів Холодної війни був здатний підписати договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД).

"Виникає питання: яка природа нинішньої Росії? Вона сьогодні більш по-імперському агресивна, ніж СРСР в період Холодної війни, адже тоді можна було підписати таку угоду про контроль над озброєннями, а сьогодні її дію припиняють", - сказав Щерський.

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За його словами, потрібно бути готовими до того, що Росія не виконає вимог США і не повернеться до виконання договору РСМД.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні ще одна країна Європейського Союзу назвала Росію однією з найбільших загроз для НАТО та інших країн.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Польща
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
А до переворота так не было ...
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Империя и должна вести имперскую политику.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Чан Джеки, как вас задело то смотрю что не хотят страны из-за вас терять выгоды)
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