Російський військовий літак влаштував зухвалу провокацію в США: що відомо

Російський військовий літак відхилився від узгодженого маршруту в США і пролетів над Чикаго.

Як передає WGN Channel 9 TV, був узгоджений маршрут з міста Дейтон у штаті Огайо до Великих водоспадів на півночі США.

Однак радари зафіксували, як пілот раптово відхилився від курсу, різко повернув і пролетів над Чикаго.

Американський аналітик і колишній чиновник Пентагону Майк Карпентер припустив, що росіяни намагалися зібрати розвідувальні дані про важливу інфраструктуру в США.

Політ здійснювався в рамках договору з відкритого неба, згідно з яким 34 країни-учасниці можуть літати над територіями одна одної для контролю над озброєнням та моніторингу пересування військових сил.

I'll tell you why a Russian spy plane flew over downtown Chicago, and it has nothing to do with military transparency. In all likelihood it was surveilling critical infrastructure. https://t.co/OyUreDKIxw