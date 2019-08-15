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Російський військовий літак влаштував зухвалу провокацію в США: що відомо

1.8т Читати матеріал російською

Російський військовий літак відхилився від узгодженого маршруту в США і пролетів над Чикаго.

Як передає WGN Channel 9 TV, був узгоджений маршрут з міста Дейтон у штаті Огайо до Великих водоспадів на півночі США.

Однак радари зафіксували, як пілот раптово відхилився від курсу, різко повернув і пролетів над Чикаго.

Новини
Біля Аляски "зчепилися" військові літаки США і Росії: що відомо

Американський аналітик і колишній чиновник Пентагону Майк Карпентер припустив, що росіяни намагалися зібрати розвідувальні дані про важливу інфраструктуру в США.

Політ здійснювався в рамках договору з відкритого неба, згідно з яким 34 країни-учасниці можуть літати над територіями одна одної для контролю над озброєнням та моніторингу пересування військових сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США зафіксували два протичовнові літаки-розвідники Росії, які підлетіли до берегів півострова Аляска.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США Чикаго
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Кор Павел
Кор Павел
Самолёты США летают рядом с границей над чёрным морем и финском заливе
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