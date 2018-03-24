Посол Росії по-хамськи звернувся до британців

Великобританія повинна перестати роздувати "антиросійську істерію", продовжуючи безпідставно звинувачувати Москву в отруєнні екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Про це заявив посол Росії в Італії Сергій Раз. У листі, опублікованому в суботу в газеті Corriere della Sera дипломат вказав на абсурдність і неприйнятність заяв британської сторони.

"Офіційні представники Лондона дійшли до того, що відкрито порівнюють Росію з гітлерівською Німеччиною, а Чемпіонат світу з футболу в Росії з Олімпіадою 1936 року (у Німеччині). Щоб завершити таку реконструкцію світової історії в британській інтерпретації залишається знайти "російський слід" у отруєнні Наполеона на острові Олена", - написав Разов.

Як повідомляв "Обозреватель", Євросоюз підтримав Британію в справі Скрипаля та відкликає посла з Росії .