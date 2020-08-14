Російський політолог розповів про стан Лукашенка після інсульту
Російський політолог Валерій Соловей повідомив, що медикам вдалося врятувати президента Білорусі Олександра Лукашенка після крововиливу в мозок.
На своїй сторінці у Facebook він уточнив, що білоруський лідер переніс кілька мікроінсультів, які вплинули на порушення міміки.
"Лікарі-шкідники врятували президента Білорусі. Лукашенко відбувся кількома мікроінсультами. З наслідків – порушення міміки обличчя, здатність ходити і говорити не постраждала", – розповів Соловей.
За його словами, 13 серпня Лукашенко записав звернення до нації, яке має вийти в ефір білоруського телебачення 14 серпня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Соловей повідомив, що в розпал протестів у Білорусі у Лукашенка трапився другий за місяць інсульт. Для його лікування нібито викликали китайських медиків.
Нагадаємо, що на екстреній нараді Ради безпеки 29 липня Лукашенко з'явився із забинтованою рукою. Фахівці припустили, що під пов'язкою міститься катетер для введення ліків.