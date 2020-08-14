Російський політолог розповів про стан Лукашенка після інсульту

Російський політолог Валерій Соловей повідомив, що медикам вдалося врятувати президента Білорусі Олександра Лукашенка після крововиливу в мозок.

На своїй сторінці у Facebook він уточнив, що білоруський лідер переніс кілька мікроінсультів, які вплинули на порушення міміки.

"Лікарі-шкідники врятували президента Білорусі. Лукашенко відбувся кількома мікроінсультами. З наслідків – порушення міміки обличчя, здатність ходити і говорити не постраждала", – розповів Соловей.

За його словами, 13 серпня Лукашенко записав звернення до нації, яке має вийти в ефір білоруського телебачення 14 серпня.

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