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9 вересня • оновлено в 11:07
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Російський міністр втрапив у міжнародний скандал через нацистів: у чому справа

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Міністр культури Росії Володимир Мединський втрапив у гучний міжнародний скандал. Він назвав голову адміністрації району Прага-6 (Чеська Республіка) Ондржея Колара "гауляйтером" (лідером регіонального осередку нацистської партії НСДАП).

Як повідомила "Європейьска правда" із посиланням на Actualту.cz, причиною став монумент маршалу Івану Конєву у Празі. Справа в тому, що традиційно пам'ятник обливають фарбою перед річницею радянського вторгнення в Чехословаччину 1968 року.

Проте нещодавно голова адміністрації Прага-6, де розміщений монумент, заявив, що недоцільно відновлювати його після облиття і запропонував посольству Росії забрати пам'ятник на свою територію.

Російський міністр втрапив у скандал через нацистів

Російський міністр втрапив у скандал через нацистів

"Так міг зробити лише місцевий гауляйтер", – сказав у відповідь на це російський міністр.

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Також він висловив сподівання, що президент Чехії Мілош Земан, відомий своїми проросійськими настроями, вирішить ситуацію на користь збереження монументу. Речник чеського лідера Іржи Овчарек підтримав Мединського і заявив, що Земан "розуміє його обурення".

Проте уряд Чехії відреагував зовсім по-іншому. Зокрема, міністр закордонних справ Томаш Петричек сказав, що країна буде вимагати офіційного вибачення від РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували скандальний аудіозапис, на якому начальниця управління пресслужби губернатора Іркутської області Росії грубо висловилась про жертв повені.

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Особа
Володимир Мединський
Місце
Росія
Тег
скандали
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Ну и забрали бы своего мясника.
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hunt andres
hunt andres
Прав Мединский. Да и в скандал, скорее, попал гауляйтер Прага-6, а не он)
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Махов Макс
Махов Макс
]{ацап умом не блещет. Даже если он фюрер ]{ацапскава рейха. Бгггггаааа
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