Міністр культури Росії Володимир Мединський втрапив у гучний міжнародний скандал. Він назвав голову адміністрації району Прага-6 (Чеська Республіка) Ондржея Колара "гауляйтером" (лідером регіонального осередку нацистської партії НСДАП).

Як повідомила "Європейьска правда" із посиланням на Actualту.cz, причиною став монумент маршалу Івану Конєву у Празі. Справа в тому, що традиційно пам'ятник обливають фарбою перед річницею радянського вторгнення в Чехословаччину 1968 року.

Проте нещодавно голова адміністрації Прага-6, де розміщений монумент, заявив, що недоцільно відновлювати його після облиття і запропонував посольству Росії забрати пам'ятник на свою територію.

Російський міністр втрапив у скандал через нацистів

"Так міг зробити лише місцевий гауляйтер", – сказав у відповідь на це російський міністр.

Також він висловив сподівання, що президент Чехії Мілош Земан, відомий своїми проросійськими настроями, вирішить ситуацію на користь збереження монументу. Речник чеського лідера Іржи Овчарек підтримав Мединського і заявив, що Земан "розуміє його обурення".

Проте уряд Чехії відреагував зовсім по-іншому. Зокрема, міністр закордонних справ Томаш Петричек сказав, що країна буде вимагати офіційного вибачення від РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували скандальний аудіозапис, на якому начальниця управління пресслужби губернатора Іркутської області Росії грубо висловилась про жертв повені.

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