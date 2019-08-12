Російський літак вторгся в небо країни ЄС

Російський військовий пасажирський літак Ту-134, під час перебування над Балтійським морем, через погані погодні умови залетів в повітряний простір Литви.

Про це написало видання "Ru.delfi" з посиланням на Міністерство оборони Литви. У вівторок, 6 серпня, літак зустріли і супроводжували винищувачі повітряної поліції НАТО.

Він летів зі включеним радіолокаційним ретранслятором, мав план польоту і підтримував радіозв'язок з Регіональним центром управління повітряним рухом.

Літак і прапор Литви

Як повідомила прессекретарка Міноборони Аста Галдікайте, порушення повітряного простору трапилося через погану погоду, і пілот літака попередив про це.

Як писав OBOZREVATEL, 9 серпня російський літак Boeing-738 (авіакомпанія "Глобус") отримав дозвіл на використання повітряного простору України в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру.

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