Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

Російський літак вторгся в небо країни ЄС

Читати матеріал російською

Російський військовий пасажирський літак Ту-134, під час перебування над Балтійським морем, через погані погодні умови залетів в повітряний простір Литви.

Про це написало видання "Ru.delfi" з посиланням на Міністерство оборони Литви. У вівторок, 6 серпня, літак зустріли і супроводжували винищувачі повітряної поліції НАТО.

Він летів зі включеним радіолокаційним ретранслятором, мав план польоту і підтримував радіозв'язок з Регіональним центром управління повітряним рухом.

Літак і прапор Литви

Літак і прапор Литви

Новини
Не "зрада": Україна пояснила "вторгнення" літака з Росії

Як повідомила прессекретарка Міноборони Аста Галдікайте, порушення повітряного простору трапилося через погану погоду, і пілот літака попередив про це.

Як писав OBOZREVATEL, 9 серпня російський літак Boeing-738 (авіакомпанія "Глобус") отримав дозвіл на використання повітряного простору України в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Литва
Теги
літак Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
12
8
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
hunt andres
hunt andres
Так военный или пассажирский?)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...