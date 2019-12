Російський корабель-розвідник нарвався на військових США і Канади

Північноамериканська аерокосмічне оборонне командування (НОРАД) спостерігає за активністю розвідувального корабля ВМФ Росії "Віктор Леонов".

Про це сказано в офіційній заяві в Twitter. Так, сказано, що НОРАД і Північне командування Збройних сил США відстежують переміщення іноземних військових кораблів у своїй зоні відповідальності.

При цьому зазначено, що мова про заходи у відповідь проти російської сторони не йде.

Також НОРАД заявило про постійні операції в повітрі і на морі, які допомагають забезпечити безпеку США і Канади.

NORAD and USNORTHCOM closely track vessels of interest, including foreign military naval vessels such as the Russian ship VICTOR LEONOV, in our AOR. We are aware of Russia's naval activities, including the deployment of these intelligence collection ships in the region. 1/2