Головна Новини
18 грудня • оновлено в 07:04
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Російський корабель-розвідник нарвався на військових США і Канади

1.1т
Читати матеріал російською

Північноамериканська аерокосмічне оборонне командування (НОРАД) спостерігає за активністю розвідувального корабля ВМФ Росії "Віктор Леонов".

Про це сказано в офіційній заяві в Twitter. Так, сказано, що НОРАД і Північне командування Збройних сил США відстежують переміщення іноземних військових кораблів у своїй зоні відповідальності.

Новини
Бойовий корабель США увійшов у Чорне море: в Росії переполох

Російський корабель "Віктор Леонов"

Російський корабель "Віктор Леонов"

ТАСС

При цьому зазначено, що мова про заходи у відповідь проти російської сторони не йде.

Також НОРАД заявило про постійні операції в повітрі і на морі, які допомагають забезпечити безпеку США і Канади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Норвезькому морі російські великий протичовновий корабель "Віце-адмірал Кулаков" та десантний "Кондопога" потрапили у п'ятибальний шторм.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
11
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
рассмешили словом нарвался....и чо ? теперь американцы героически следят за руссктми через космос
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
Нарвался..это 2 украинских катера...которые были взяты Россией без боя.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А какие такие ответные меры? Корабль разве пересекал границу террвод других государств? Или у нас не свободное судоплавание в нейтральных водах?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги