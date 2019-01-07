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Російський капітан загадково помер на кораблі: що відомо

5.4тЧитати матеріал російською

Капітан російського судна "Канопус" знайдений мертвим у власній каюті.

Такі відомості надійшли до берегової охорони Туреччини, повідомляє "РИА Новости". ВУ даний час суховантаж знаходиться в порту Чанаккале.

Судно прямувало з Чорного моря через Босфор у бік протоки Дарданелли. Докладної інформації поки немає.

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Російський капітан загадково помер на кораблі: що відомо

НТВ

За словами джерел, "відомості про смерть капітана корабля "Канопус" компетентна влада Туреччини підтверджує". За даними Анкари, загиблий — громадянин Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня вантажне судно з українцями і росіянами затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини.

Місце
Росія
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Очередной пидарашенский скотопидар преставился!
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Ну сдохла и сдохла . Каждую рускую дохлую собаку коментировать жизни не хватит 😂
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