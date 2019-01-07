Російський капітан загадково помер на кораблі: що відомо

Капітан російського судна "Канопус" знайдений мертвим у власній каюті.

Такі відомості надійшли до берегової охорони Туреччини, повідомляє "РИА Новости". ВУ даний час суховантаж знаходиться в порту Чанаккале.

Судно прямувало з Чорного моря через Босфор у бік протоки Дарданелли. Докладної інформації поки немає.

НТВ

За словами джерел, "відомості про смерть капітана корабля "Канопус" компетентна влада Туреччини підтверджує". За даними Анкари, загиблий — громадянин Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня вантажне судно з українцями і росіянами затонуло в Чорному морі біля берегів Туреччини.