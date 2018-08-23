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ПолітикаЕкономіка

Російський історик запропонував скинути на Україну "маленьку бомбочку"

3.6тЧитати новину російською

Російський пропагандист, історик Євген Спіцин виступив із маразматичною промовою, заявивши, що якби Росія вела війну проти України, то вже давно скинула б на Київ атомну бомбу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У такий неадекватний спосіб він вирішив озвучити традиційну брехню Кремля про те, що на Донбасі нібито немає російських військ. Дика заява Спіцина пролунала під час дискусії з українським громадським діячем Вадимом Трюханом в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1".

"Ось ви щойно говорили, що Росія - це велика держава, у якої одна з найсильніших армій світу, володарка ядерної зброї. Ось дайте відповідь мені на просте дитяче запитання: чого ж, володіючи ядерною зброєю, ми чотири роки ведемо війну з Україною?! Чого б нам не скинути всього одну бомбочку на Київ, знищити київський фашистський режим і все! Проблема вирішена!" - нахабно заявив несамовитий пропагандист, назвавши свою погрозу суверенній державі риторичним питанням.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Спіцин нахабно заявив, що Акт проголошення Незалежності України нібито є помилковим, оскільки в ньому є слова про тисячолітню історію державності країни, якої вона, в його уяві, ніколи не мала.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Місце
Росія
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SoKill Valeriy
SoKill Valeriy
https://www.youtube.com/watch?v=oS6TGzr_PJ4 Как китайцы убивают русских в России
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SoKill Valeriy
SoKill Valeriy
https://www.youtube.com/watch?v=FkdZGWn0j7Q Как Путин Сибирь сдал Китаю
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Русский Солдат
Русский Солдат
Хохлы оправдывают бессилие шароварного войска на Донбассе якобы участием там Российской Армии, но за все время войны не смогли предъявить миру и международному суду никаких доказательств. При современных технологиях это странно. Вместе с тем, Российская Армия официально размещена в Крыму, который хохлы почему то считают своим, но там шароварного войска нет, это тоже странно. Может хватит искать Российскую Армию там где ее нет, идите в Крым, она там точно есть и проблемы хохлов будут решены очень быстро. Нет хохлов и нет проблем.
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2 из 3 ответов | показать все
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Русский Солдат, я понял, ты слепоглухонемой, клава у тебя брегелевская, поэтому ты не видел и не слышал, что и спутниковые снимки есть и с дронов видео, и документы есть, и штампы производителей... Или на тебе , как на старой лошадке, шоры. Тогда стой в стойле, подванивай от любви к пукину и жди, когда поведут на живодерню.
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Петренко Сергей
Петренко Сергей
Русский Солдат, Даже ваш презик запретил своему быдлу знать сколько кацапездов уже в вашей армии нет. Твари трусливые и подлые, только в спину бить умеете. По соплям вам надавали и лопнула ваша новоросия.
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