Російський історик запропонував скинути на Україну "маленьку бомбочку"

Російський пропагандист, історик Євген Спіцин виступив із маразматичною промовою, заявивши, що якби Росія вела війну проти України, то вже давно скинула б на Київ атомну бомбу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У такий неадекватний спосіб він вирішив озвучити традиційну брехню Кремля про те, що на Донбасі нібито немає російських військ. Дика заява Спіцина пролунала під час дискусії з українським громадським діячем Вадимом Трюханом в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1".

"Ось ви щойно говорили, що Росія - це велика держава, у якої одна з найсильніших армій світу, володарка ядерної зброї. Ось дайте відповідь мені на просте дитяче запитання: чого ж, володіючи ядерною зброєю, ми чотири роки ведемо війну з Україною?! Чого б нам не скинути всього одну бомбочку на Київ, знищити київський фашистський режим і все! Проблема вирішена!" - нахабно заявив несамовитий пропагандист, назвавши свою погрозу суверенній державі риторичним питанням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Спіцин нахабно заявив, що Акт проголошення Незалежності України нібито є помилковим, оскільки в ньому є слова про тисячолітню історію державності країни, якої вона, в його уяві, ніколи не мала.