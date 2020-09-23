Російський фрегат зіткнувся з вантажним кораблем у водах Данії

На шведсько-датському кордоні зіткнулися вантажне цивільне судно і фрегат Військово-морського флоту Росії.

Аварія сталася біля Ересуннського моста, який з'єднує дві країни, на данській стороні, пише місцеве видання Maritime Danmark.

На місце події були стягнуті військові Швеції і Данії.

Як з'ясувалося, вантажне судно належить компанії Ice Rose, яка зареєстрована на Маршаллових островах. Також стала відома назва фрегата – "Казанець". Він входить до складу Балтійського флоту Росії.

В результаті зіткнення пошкодження отримали обидва судна, ніхто з членів екіпажу не постраждав. При цьому у військового корабля утворилася пробоїна.

Датські військові будуть утримувати торгове судно, поки не буде підтверджене його мореплавство. "Казанець" своїм ходом попрямував в Балтійськ.

За попередніми даними, аварія могла статися через густий туману в районі моста.

Зіткнення сталося біля Ересуннського моста. Google Maps

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