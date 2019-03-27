Російських журналістів і дипломатів не пустили на суд у Литві: що відомо

Російських представників ЗМІ не пустили на засідання суду у справі про події у Вільнюсі у 1991 році. Йдеться про зіткнення біля телецентру, які відбулися 28 років тому між прихильниками незалежності республіки і поліцією.

Зокрема було відмовлено у допуску журналістам РИА Новости, Першого каналу, RT, "Известий", "Пятого канала", передають РИА Новости.

Крім того, працівників російського посольства також не пустили на засідання, повідомив прес-аташе дипмісії Олександр Кудрявцев.

"Збирався приїхати посол Олександр Удальцов, але йому теж відмовили. Сказали, що місць немає", — додав він.

Удальцов зі свого боку назвав неподобством недопуск дипломатів на суд.

Справа про події 13 січня 1991 року

Верховна рада Литви оголосила про відновлення незалежності республіки у березні 1990-го, проте влада СРСР назвала це рішення незаконним і таким, що суперечить конституції. На початку 1991 року у Литві відбулися акції протесту, в країну перекинули бійців спецпідрозділів.

У ніч на 13 січня колона радянської бронетехніки попрямувала до центру Вільнюса для забезпечення громадського порядку. Під час зіткнень біля телецентру загинули 14 осіб, понад 600 були поранені.

У 2016 році в Литві розпочався судовий процес у "справі про події 13 січня". Як стверджує прокуратура країни, протестувальники, які загинули під час зіткнень біля Вільнюської телевежі у 1991-му, були вбиті радянськими солдатами.

Серед підсудних — двоє росіян: Юрій Мель, затриманий у Литві у 2014 році, і Геннадій Іванов — колишній військовий. Звинувачення вимагало засудити Меля до 16 років з урахуванням терміну арешту з 2014-го, Іванова — до 12 років.

wikimedia

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чехія не пустила російського дипломата, в Росії гостро відреагували на цей інцидент.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!