Російських пропагандистів вигнали з Литви: ЄСПЛ розставив крапки над "i"

Європейський суд з прав людини відхилив скаргу російських пропагандмстов на дії Литви по їх видворенню з країни.

Про це в Facebook повідомив нардеп 8-го скликання Борислав Береза, зазначивши, грунтовну і аргументовану позицію суддів ЄСПЛ.

"Вчора (19 грудня) Суд оприлюднив рішення у справі " Зарубін і інші проти Литви" щодо видворення з Литви і заборону на повторний в'їзд чотирьом російським журналістам, каналу Росія-24 після їх дій на конференції у Вільнюсі. Журналісти прибули на "Вільнюський Руський Форум" ( конференція російської опозиції) і, як було встановлено, вели себе провокаційно. зокрема, при відсутності акредитації, вони намагалися отримати доступ шляхом обману, спровокували конфронтацію з охоронцями та учасниками Форуму, планували подальші конфронтації і інше", – йдеться в повідомленні

У рішенні суду зазначено, що росіян вислали саме за агресивні і провокаційні дії, а не за заяви, думки або публікації.

"Зокрема, поведінка заявників під час конференції, охарактеризована владою як агресивна і провокаційна, що не відповідало принципам відповідальної журналістики", – підкреслили в ЄСПЛ.

Відзначимо, що рішення ЄСПЛ є остаточним.

ЄСПЛ

Нагадаємо, що в 2016 році влада Литви видворили чотирьох журналістів Всеросійської державної телерадіокомпанії за спробу проникнути на форум російської опозиції без акредитації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російських представників ЗМІ не пустили на засідання суду у справі про події у Вільнюсі в 1991 році. Зокрема, було відмовлено в допуску журналістів РІА Новини, Першого каналу, RT, "Известий", "П'ятого каналу".

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