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Російських пропагандистів покарали у Європі: у чому справа

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Співробітників Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії Олену Єрофєєву і Павла Кострикова позбавили шенгенських віз через сюжет про "Свідків Єгови", що знімався в Естонії.

Як з'ясувалося, російські журналісти в'їхали в Шенгенську зону через Фінляндію за візами Італії і Франції, потім на поромі дісталися до Естонії. Там вони збиралися знімати сюжет, повідомляє "МК".

Для цього пропагандисти проникли в Кескліннаську громаду єговістів і там проводили зйомку прихованими камерами.

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Російських пропагандистів покарали у Європі: у чому справа

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Естонська влада заявили, що дії російських журналістів можна охарактеризувати як дискримінацію за релігійною ознакою. У зв'язку з цим щодо Єрофєєвої і Кострікова була введена заборона на в'їзд в Шенген на термін в п'ять років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російському пропагандиста Андрію Норкін, ведучому програми "Місце зустрічі" на НТВ стало погано прямо посеред ефіру про Україну.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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