Російських пропагандистів покарали у Європі: у чому справа

Співробітників Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії Олену Єрофєєву і Павла Кострикова позбавили шенгенських віз через сюжет про "Свідків Єгови", що знімався в Естонії.

Як з'ясувалося, російські журналісти в'їхали в Шенгенську зону через Фінляндію за візами Італії і Франції, потім на поромі дісталися до Естонії. Там вони збиралися знімати сюжет, повідомляє "МК".

Для цього пропагандисти проникли в Кескліннаську громаду єговістів і там проводили зйомку прихованими камерами.

Рамблер

Естонська влада заявили, що дії російських журналістів можна охарактеризувати як дискримінацію за релігійною ознакою. У зв'язку з цим щодо Єрофєєвої і Кострікова була введена заборона на в'їзд в Шенген на термін в п'ять років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російському пропагандиста Андрію Норкін, ведучому програми "Місце зустрічі" на НТВ стало погано прямо посеред ефіру про Україну.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.