Російські військові увірвалися на територію Грузії: люди в паніці

Російські військові увійшли в село Хурвалеті, яке розташоване на лінії поділу в зоні грузино-осетинського конфлікту.

Про це повідомляє лідер антиокупаційного руху "Сила в єдності" Давид Кацарава, передає "Ехо Кавказу". За його словами, зараз у Хурвалеті направляються активісти. Інформацію також підтверджують місцеві жителі в соцмережах, відзначаючи, що російські військові зайняли частину села.

При цьому грузинська поліція не пропускає в бік села журналістів і присутніх громадян, заблокувавши всі проходи і відмовившись коментувати ситуацію.

Місцеві жителі повідомили, що обстановка в селі залишається напруженою. Російські військові перетнули лінію поділу і не пускають людей на власні ділянки. При цьому пересування російських військових було помічено біля села Атоці.

За словами мера Горійського муніципалітету Костянтина Тавзарашвілі, військові в масках перебувають на підконтрольній центральній владі Грузії території. "Поки невідомий мотив їх появи. На місці перебувають грузинські правоохоронці", — повідомив Тавзарашвілі.

Раніше біля села Хурвалеті з боку самопроголошеної республіки Південна Осетія російські військові встановили спостережний пункт із вишкою.

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