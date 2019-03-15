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Російські військові увірвалися на територію Грузії: люди в паніці

12.8тЧитати матеріал російською

Російські військові увійшли в село Хурвалеті, яке розташоване на лінії поділу в зоні грузино-осетинського конфлікту.

Про це повідомляє лідер антиокупаційного руху "Сила в єдності" Давид Кацарава, передає "Ехо Кавказу". За його словами, зараз у Хурвалеті направляються активісти. Інформацію також підтверджують місцеві жителі в соцмережах, відзначаючи, що російські військові зайняли частину села.

При цьому грузинська поліція не пропускає в бік села журналістів і присутніх громадян, заблокувавши всі проходи і відмовившись коментувати ситуацію.

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Місцеві жителі повідомили, що обстановка в селі залишається напруженою. Російські військові перетнули лінію поділу і не пускають людей на власні ділянки. При цьому пересування російських військових було помічено біля села Атоці.

За словами мера Горійського муніципалітету Костянтина Тавзарашвілі, військові в масках перебувають на підконтрольній центральній владі Грузії території. "Поки невідомий мотив їх появи. На місці перебувають грузинські правоохоронці", — повідомив Тавзарашвілі.

Раніше біля села Хурвалеті з боку самопроголошеної республіки Південна Осетія російські військові встановили спостережний пункт із вишкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в НАТО назвали наступне місто України, над яким нависла загроза вторгнення російських окупантів.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Грузія
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Livesey David
Livesey David
Грызунов бегающих вижу на фото, российских военных нет, очередной фейк для взбадривания кастрюлек.
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Livesey David, ну,это потому что ты - тупой ватный мудак. https://www.ekhokavkaza.com/a/29823236.html
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Они никак не могут понять за что их так ненавидят все соседи ? .
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Факторович Фактор, Ты дебил? или как ?....
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Петренко Амадеус, Ты дебил?....Грузины вторглись в русскую деревню или как ?....
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
кацапи-захабнілі- це україньською а щоб зрозуміли кацапи-- російською кацапы- АХУЕЛИ! ничего- пиздец им не присниться- а будет наяву!
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9
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Петренко Амадеус, Ты хохол !.Но никак не украинец.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Rudenko Konstantin, ути-пути, какие мы грозные! может еще предложишь черепа украинцев измерять, что-бы определить чистоту мира? давай нацик, не стесняйся!
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