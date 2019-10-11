Російські пранкери "Лексус" і "Вован" розіграли сенатора США

Російські пранкери Володимир "Вован" Кузнєцов і Олексій "Лексус" Столяров розіграли сенатора США Ліндсі Грема.

Вони зателефонували йому та представилися міністром оборони Туреччини, пишуть NBC News.

"Ми даємо успішну відсіч безлічі спробам розіграти сенатора та його офіс, однак цей вчинок прорвався крізь шпарину", – уточнив представник Грема.

У ЗМІ зазначили, що бесіда пранкерів з американським політиком відбулася ще в серпні. Під час розмови сенатор озвучив думку, повністю протилежну його офіційній позиції. Також він рекомендував "міністру оборони Туреччини" відмовитися від закупівлі російських зенітних ракет.

"Лексус" і "Вован" "Україна нова"

Як писав OBOZREVATEL, колишній глава ГУ Нацполіції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря, який потрапив у скандал із затриманням поліцейських співробітниками "КОРД", став жертвою російських пранкерів.

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