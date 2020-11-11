Російські миротворці увійшли в Карабах. Відео
Азербайджан, Вірменія та Росія підписали спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада
Документ передбачив присутність російських миротворців на території конфлікту
У Карабах із РФ уже прибули 10 літаків з особовим складом і технікою
Миротворці РФ увійшли до Вірменії, далі колона вирушила в Карабах.
Відповідне відео опублікували очевидці в соцмережах 11 листопада. Російський миротворчий контингент прибув у зону конфлікту на підставі домовленостей між Росією, Вірменією та Азербайджаном (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Російські миротворці у Вірменії, колона йде до Карабаху", – повідомив у Twitter користувач із ніком &.О.А. і виклав відео.
Пізніше в Telegram-каналі "Україна.ру" з'явилося ще одне відео з таким коментарем: "Російські миротворці увійшли на територію Нагірного Карабаху".
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що російські миротворці, яких направили в Карабах, є військовослужбовцями частини, що брала участь у захопленні Криму та окупації Донбасу