Російські миротворці увійшли в Карабах. Відео

Миротворці РФ увійшли до Вірменії, далі колона вирушила в Карабах.

Відповідне відео опублікували очевидці в соцмережах 11 листопада. Російський миротворчий контингент прибув у зону конфлікту на підставі домовленостей між Росією, Вірменією та Азербайджаном (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Російські миротворці у Вірменії, колона йде до Карабаху", – повідомив у Twitter користувач із ніком &.О.А. і виклав відео.

Пізніше в Telegram-каналі "Україна.ру" з'явилося ще одне відео з таким коментарем: "Російські миротворці увійшли на територію Нагірного Карабаху".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що російські миротворці, яких направили в Карабах, є військовослужбовцями частини, що брала участь у захопленні Криму та окупації Донбасу