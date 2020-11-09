За останню годину пішла інформація про те, що на кордоні Азербайджану (Нахічевань) і Вірменії був збитий ударний вертоліт МІ-24 ВПС РФ. Причому, рухався він з повітряного простору Азербайджану в напрямку Вірменії. Впав на території Вірменії. На жаль, в цьому вертольоті цілком могло знаходиться 10 і більше бійців противника, але за останніми даними, зажмурилися тільки двоє "сталінських соколи".

Але з іншого боку, два "двохсотих" противника – краще, ніж нічого, та й мінус одна вертушка. За фото з місця падіння видно, що там вже просто підрихтувати, підфарбувати і поміняти підфарники – не вийде, оскільки г***коптер зіпсувався в мотлох або як кажуть автоексперти, що працюють по ДТП: "Тотал". Так що не все так погано.

Ну і трохи по техніці. Вертоліт був збитий з ПЗРК і це – радує, оскільки тепер росіяни будуть десять разів думати про те, як літати уздовж кордонів двох воюючих держав, а тим більше – перетинати кордон держави, воюючої з країною твого базування. А ще це означає, що ПЗРК у азербайджанців є в потрібній кількості і що користуватися ним вони вміють.

Момент знищення російського вертольота Мі-24. Очевидно, що збили з ПЗРК. Вертоліт летів від кордонів Нахічівана в сторону Вірменії # карабах pic.twitter.com/Yr0J8bO1Nn - Kavkaz Center (@ newkc14) November 9, 2020

Трохи пізніше з'явилася інформація про те, що Азербайджан визнав факт знищення вертушки і уточнив, що прийняв її за вертоліт вірменських ВВС, що в загальному-то логічно, оскільки що там було робити росіянам – важко зрозуміти. За фактом, російські льотчики здійснили факт суїциду або як казав Еней: "факт прикрити самогубство".

При цьому, азербайджанська сторона принесла російській стороні щирі вибачення і навіть запропонувала виплатити компенсацію за льотчиків, напевно – згідно живою вагою, і за зіпсований вертоліт. Деякі можуть сказати, що це було зроблено даремно, а ми звертаємо увагу таких фахівців на той момент, коли у Туреччині зробились нерви і вона зрубала російській аероплан.

Причому, в обох випадках, російські авіатори пустували в чужому небі, а ось їх тушки і уламки апарату впали на своєму боці. Тоді Туреччина теж вибачилася і запропонувала компенсувати збитки. Причому, це ніяк не вплинуло на подальші відправки пачок двохсотих вагнерівців безпосередньо в котли зі смолою.

Головним же наслідком того інциденту була повна відсутність бажання у російських льотчиків залітати в повітряний простір Туреччини, оскільки там чесно сказали про те, що будуть вибачатися стільки разів, скільки їх літаки будуть "збиватися з курсу". І сталося диво! До цього інциденту різні російські аероплани багаторазово і постійно залітали в небо Туреччини, а після цього – все припинилося. Як є, вони перестали "блукати".

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