Російські літаки 5 березня завдали ударів в сирійській провінції Ідліб, внаслідок яких загинуло щонайменше 16 осіб, у тому числі жінки і діти.

Серед загиблих п'ять жінок і двоє дітей. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила неурядова добровольча організація "Білі шоломи" (щоб подивитися відео, проскрольте новина до кінця).

"Всі вони були вбиті, поки спали. До болю вражаючі сцени з пошуково-рятувальних операцій "Білих шоломів" після російських рейдів, які атковалі притулок для переселенців в Маарат Масрін в провінції Ідліб. У результаті загинуло 16 людей, в тому числі 5 жінок і 2 дітей", - сказано в повідомленні.

За словами очевидців, літаки завдали два удари з інтервалом близько 10 хвилин о 2:30 ночі.

They were all killed while they were sleeping ... Painful scenes from #WhiteHelmets search and rescue operations after the Russian raids that targeted a shelter for the displaced in #MaaratMasrin in #Idlib, which killed 16 people, including 5 women and two children. pic.twitter.com/KSgyHTrq57