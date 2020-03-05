Російські літаки 5 березня завдали ударів в сирійській провінції Ідліб, внаслідок яких загинуло щонайменше 16 осіб, у тому числі жінки і діти.

Серед загиблих п'ять жінок і двоє дітей. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила неурядова добровольча організація "Білі шоломи" (щоб подивитися відео, проскрольте новина до кінця).

Рятувальники розбирають завали після бомбардування twitter.com/SyriaCivilDef

"Всі вони були вбиті, поки спали. До болю вражаючі сцени з пошуково-рятувальних операцій "Білих шоломів" після російських рейдів, які атковалі притулок для переселенців в Маарат Масрін в провінції Ідліб. У результаті загинуло 16 людей, в тому числі 5 жінок і 2 дітей", - сказано в повідомленні.

За словами очевидців, літаки завдали два удари з інтервалом близько 10 хвилин о 2:30 ночі.

They were all killed while they were sleeping ... Painful scenes from #WhiteHelmets search and rescue operations after the Russian raids that targeted a shelter for the displaced in #MaaratMasrin in #Idlib, which killed 16 people, including 5 women and two children. pic.twitter.com/KSgyHTrq57 - The White Helmets (@SyriaCivilDef) March 5, 2020

16 souls were lost here today. Children and their families escaped from the bombing of their homes only to die here in the place they sought shelter. Russian raids targeted them at dawn in #MaaratMasrin in #Idlib. pic.twitter.com/v6IedTaobW - The White Helmets (@SyriaCivilDef) March 5, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти Туреччини і Росії Реджеп Ердоган і Володимир Путін домовилися про припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. Припинення всіх бойових дій по існуючій лінії зіткнення почне діяти з півночі 6 березня.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!