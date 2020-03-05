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5 березня • оновлено в 21:20
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Російські літаки завдали удару по Ідлібу: загинуло 16 цивільних. Відео 18+

1.4т
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Російські літаки 5 березня завдали ударів в сирійській провінції Ідліб, внаслідок яких загинуло щонайменше 16 осіб, у тому числі жінки і діти.

Серед загиблих п'ять жінок і двоє дітей. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила неурядова добровольча організація "Білі шоломи" (щоб подивитися відео, проскрольте новина до кінця).

Рятувальники розбирають завали після бомбардування

Рятувальники розбирають завали після бомбардування

twitter.com/SyriaCivilDef

"Всі вони були вбиті, поки спали. До болю вражаючі сцени з пошуково-рятувальних операцій "Білих шоломів" після російських рейдів, які атковалі притулок для переселенців в Маарат Масрін в провінції Ідліб. У результаті загинуло 16 людей, в тому числі 5 жінок і 2 дітей", - сказано в повідомленні.

За словами очевидців, літаки завдали два удари з інтервалом близько 10 хвилин о 2:30 ночі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти Туреччини і Росії Реджеп Ердоган і Володимир Путін домовилися про припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. Припинення всіх бойових дій по існуючій лінії зіткнення почне діяти з півночі 6 березня.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Опять белые каски зажигают, обоз в своем репертуаре
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