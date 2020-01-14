Російські хакери намагалися зламати сервери української газової компанії Burisma, у правління якої входив Хантер Байден (син колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена).
Як відомо, саме вона виявилася в епіцентрі "українського скандалу" у США. The New York Times з посиланням на експертів американської компанії з кібербезпеки Area 1 Security публікує скандальні дані. Журналісти стверджують, що спроби були зроблені у листопаді 2019 року. Експерти допускають, що хакери могли шукати потенційно компрометуючі матеріали про Байдена.
Під атаку напередодні Нового року також потрапили компанії: "КУБ-Газ", "Алдеа", "Еско-Північ", "Надрагаз", "Техноком-сервіс" і "Парі". Всі вони є дочірніми компаніями Burisma. Також хакери намагалися зламати сайти "Кварталу 95".
Джо Байден і його син Хантер
УНН
Відзначається також, що тактика російських хакерів разюче схожа на злом серверів Національного комітету Демократичної партії США під час президентської кампанії 2016 року. Зокрема, російські хакери використовували так звані фішингові електронні листи, які, очевидно, були призначені для крадіжки імен користувачів і паролів.
У публікації зазначено, що злом нібито здійснило Головне управління Генерального штабу Росії і приватні хакери, відомі як "Fancy Bear".
Ні російська влада, ні компанія Burisma цю інформацію не коментують.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ексгенпрокурор України Юрій Луценко розповів, що компанією Burisma володів міністр охорони довкілля Януковича Микола Злочевський. Він відповідав за видачу дозволів на видобуток нафти і газу. Після подій 2014 року Генпрокуратура почала розслідувати можливі кримінальні порушення Злочевського, зокрема компанії Burisma.
У серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що відразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну Злочевському, генпрокурору Луценко зателефонували "зверху" з вимогою припинити ведення цієї справи.
У 2016 році колишній віцепрезидент США Джо Байден шантажував владу України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Гантер.
3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.
Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за шість годин звільнили генпрокурора.
У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джефрі Паєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі й заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Гантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.
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