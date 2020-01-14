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14 січня • оновлено в 07:26
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Російські хакери атакували сервери Burisma і "Кварталу 95" - NYT

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Російські хакери намагалися зламати сервери української газової компанії Burisma, у правління якої входив Хантер Байден (син колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена).

Як відомо, саме вона виявилася в епіцентрі "українського скандалу" у США. The New York Times з посиланням на експертів американської компанії з кібербезпеки Area 1 Security публікує скандальні дані. Журналісти стверджують, що спроби були зроблені у листопаді 2019 року. Експерти допускають, що хакери могли шукати потенційно компрометуючі матеріали про Байдена.

Під атаку напередодні Нового року також потрапили компанії: "КУБ-Газ", "Алдеа", "Еско-Північ", "Надрагаз", "Техноком-сервіс" і "Парі". Всі вони є дочірніми компаніями Burisma. Також хакери намагалися зламати сайти "Кварталу 95".

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Відзначається також, що тактика російських хакерів разюче схожа на злом серверів Національного комітету Демократичної партії США під час президентської кампанії 2016 року. Зокрема, російські хакери використовували так звані фішингові електронні листи, які, очевидно, були призначені для крадіжки імен користувачів і паролів.

У публікації зазначено, що злом нібито здійснило Головне управління Генерального штабу Росії і приватні хакери, відомі як "Fancy Bear".

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Ні російська влада, ні компанія Burisma цю інформацію не коментують.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Джо Байден
Місце
США
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Как можно вычислить от куда хакер? На каких идиотов это рассчитано?
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злой укр
злой укр
раз так пендосы засуетились,значит точно у Байды рыло не то что в пуху,а шерстью покрыто.Доня,мочи дерьмократов!
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Эксперты допускают, что хакеры могли искать потенциально компрометирующие материалы о Байдене...". Дальше можно не читать...
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