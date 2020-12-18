Російські хакери атакували три штати США – Bloomberg

Російські хакери атакували три американські штати, а серед їхніх цілей було кілька федеральних відомств, зокрема Пентагон і Держдепартамент. Раніше були зламані Мінфін і Управління інформації.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з перебігом розслідування. Водночас співрозмовники видання уточнили, про які саме штати йдеться.

За даними агентства кібербезпеки США, зловмисники використовували для нелегального доступу платформу SolarWinds й інші точки доступу. У відомстві уточнили, що атаки були організовані за складною схемою і вимагали хороших знань.

Як зазначають американські ЗМІ, крім Мінфіну і Управління з комунікацій та інформації атаки були спрямовані проти Пентагону, Держдепартаменту та Міністерства торгівлі.

Водночас конгресмени Палати представників мають намір провести власне розслідування.

Раніше OBOZREVATEL писав, що зломщики нібито отримали доступ до електронної пошти співробітників Мінфіну і перехоплювали дані на протязі декількох місяців.

У Washington Post підкреслили тоді, що мова йде про російських хакерів з групи група APT29 (Cozy Bear), які працюють на російську владу.