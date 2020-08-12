Російські дипломати в Словаччині пов'язані з вбивством опозиціонера? З'явилося пояснення офіційного висилання

Троє російських дипломатів, яких збираються вислати зі Словаччини найближчим часом, можуть бути пов'язані з вбивством чеченського опозиціонера і польового командира Зелімхана Хангошвілі в Німеччині.

Про це в коментарі OBOZREVATEL на умовах анонімності сказав один з колишніх російських фахівців з дипломатії. За його словами, в іншому випадку без серйозних підстав Словаччина не стала б сваритися з Росією.

Як повідомлялося раніше, за даними братиславського телеканалу Markiza, дипломати, яких збираються вислати, є співробітниками російських спецслужб і працювали на російську розвідку під дипломатичним прикриттям. Вони були оголошені персонами нон грата 6 серпня.

"Висилка російських дипломатів за діяльність, несумісну з їхнім статусом – справа звичайна. Але Словаччина – не та країна, щоб сваритися з Росією без серйозних підстав. Швидше за все, ці дипломати пов'язані з вбивством чеченського опозиціонера в Німеччині. Словацькій владі варто замислитися, що б це означало", – уточнив він.

Нагадаємо, Зелімхана Хангошвілі вбили в берлінському районі Моабит 23 серпня минулого року. Його застрелив невідомий, який їхав на велосипеді. У вбивстві підозрюється громадянин Росії Вадим Соколов, його справжнє ім'я Вадим Красиков. 4 грудня ФРН в знак протесту вислала двох співробітників посольства РФ, що Москва назвала "недружнім і безпідставним кроком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що перевалочну базу шпигунів Росії, виявлену у французьких Альпах, відвідували отруйники розвідника Сергія Скрипаля та інші російські агенти.