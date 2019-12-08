Найвідоміша російська ботоферма – "Ольгине" пожвавилася перед зустріччю президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним. Вони нібито з певною метою зараз почали підтримувати в мережі главу української держави.

Про це говорить екс-депутат, політолог Вадим Денисенко. Він стверджує, що сам Зеленський відношення до цього не має, передає Depo.ua.

"Під час президентської кампанії, в пікові моменти, працювала саме така кількість бото-акаунтів, причому, треба розуміти, що безпосередньо Зеленський не мав своїх ботоферм. Всі ботоферми, які працювали поруч, – це були ботоферми тих, хто його реально і офіційно підтримував . Але разом з ними (не думаю, що в прямій координації) працювали росіяни, які дуже активно включилися з певного моменту. І зараз ми бачимо ту ж історію. Відразу хочу сказати, Зеленський не займався створенням своїх ботоферм після того, як став президентом. Принаймні, я про це не чув нічого. Зараз просто знову піднялися всі ботоферми, які працювали раніше", – пояснив він.

Російські боти пожвавилися перед зустріччю Путіна з Зеленським

На його думку, росіяни дуже активно включилися у розгін меседжу про те, що це "танці на крові; в країні траур, а тут нібито щось святкують".

"Я написав сьогодні абсолютно невинний пост. Просто показав фотографію, де я на Майдані, розповів свої думки з приводу нинішньої ситуації. Я не пам'ятаю такого, щоб мені довелося видалити більше десяти комментов від людей, у яких немає жодного написаного поста. Тобто, типових ботів , – сказав Денисенко.

Він висловив упевненість у тому, що Росія, а саме Ольгіно, підключилося до цієї історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Майдані Незалежності пройшла акція протесту проти капітуляції України "Червоні лінії для Зе". Мітинг організували напередодні зустрічі в Нормандському форматі.

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