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8 грудня • оновлено в 22:05
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Російські боти пожвавилися перед зустріччю Путіна з Зеленським

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Найвідоміша російська ботоферма – "Ольгине" пожвавилася перед зустріччю президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним. Вони нібито з певною метою зараз почали підтримувати в мережі главу української держави.

Про це говорить екс-депутат, політолог Вадим Денисенко. Він стверджує, що сам Зеленський відношення до цього не має, передає Depo.ua.

"Під час президентської кампанії, в пікові моменти, працювала саме така кількість бото-акаунтів, причому, треба розуміти, що безпосередньо Зеленський не мав своїх ботоферм. Всі ботоферми, які працювали поруч, – це були ботоферми тих, хто його реально і офіційно підтримував . Але разом з ними (не думаю, що в прямій координації) працювали росіяни, які дуже активно включилися з певного моменту. І зараз ми бачимо ту ж історію. Відразу хочу сказати, Зеленський не займався створенням своїх ботоферм після того, як став президентом. Принаймні, я про це не чув нічого. Зараз просто знову піднялися всі ботоферми, які працювали раніше", – пояснив він.

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Російські боти пожвавилися перед зустріччю Путіна з Зеленським

Російські боти пожвавилися перед зустріччю Путіна з Зеленським

На його думку, росіяни дуже активно включилися у розгін меседжу про те, що це "танці на крові; в країні траур, а тут нібито щось святкують".

"Я написав сьогодні абсолютно невинний пост. Просто показав фотографію, де я на Майдані, розповів свої думки з приводу нинішньої ситуації. Я не пам'ятаю такого, щоб мені довелося видалити більше десяти комментов від людей, у яких немає жодного написаного поста. Тобто, типових ботів , – сказав Денисенко.

Він висловив упевненість у тому, що Росія, а саме Ольгіно, підключилося до цієї історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Майдані Незалежності пройшла акція протесту проти капітуляції України "Червоні лінії для Зе". Мітинг організували напередодні зустрічі в Нормандському форматі.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Наверное, я тоже с Ольгино! Но повторю всё то, что я говорю все пять лет: Украину целенаправленно уничтожают страны НАТО с единственной целью - ослабить Россию! Это и организация переворотов ( цветных революций), и гражданской во йн ы, уничтожения ВПК Украины, превращения её в аграрную страну.
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Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Kuksov Micha, Ты тоже из Ольгино.
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1
Петров Сергей
Петров Сергей
В ответ ПАП нанес мощный удар своей армией порохоботов!
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3
3
Иванович Василий
Иванович Василий
Он и прав, и - неправ, а неправ в том, что не все, подходящие под критерий "типичный бот", ими являются. Но что ольгинские пашут беспрерывно - это и данное сми лучшее тому доказательство. Вот насчет активизации - не знаю: кажется, что они здесь работают, практически на постоянку, а не "активизируются".
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