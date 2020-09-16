Розвідка РФ і Лукашенко знайшли "слід" України в підготовці революції в Білорусі

У Службі зовнішньої розвідки РФ заявили, що США, європейські країни і Україна нібито намагалися організувати кольорову революцію й антиконституційний переворот у Білорусі.

У повідомленні пресслужби СЗР процитували заяви глави відомства Сергія Наришкіна. Також звинуватив США і європейські країни Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль.

За словами Наришкіна, Захід почав підготовку протестів у Білорусі задовго до виборів.

"За наявною в СЗР інформацією, у нинішніх подіях у Білорусі США відіграють ключову роль. Хоча в публічному просторі Вашингтон намагається триматися в тіні, після початку масових вуличних виступів американці кратно наростили фінансування білоруських антиурядових сил. Його обсяги обчислюються десятками мільйонів доларів", – заявив директор СЗР.

Він зазначив, що протестні акції із самого початку "мають добре організований характер і координуються з-за кордону".

"США у 2019 році та на початку 2020 року за лінії різних НУО (неурядових організацій) направили на організацію антиурядових виступів близько $20 млн", – повідомив Наришкін.

За його словами, на ці гроші нібито формувалися мережі "незалежних блогерів" та інформаційних акаунтів у соцмережах, велася підготовка активістів до проведення вуличних акцій.

"Найперспективніші з них проходили навчання за кордоном, зокрема, у Польщі, Литві та в Україні, де з ними займалися досвідчені американські інструктори з "ненасильницьких протестів", – сказав глава СЗР.

Також він заявив, що "США взяли під тісну опіку" колишнього кандидата в президенти світлану Тихановську та інших опозиційних активістів.

Крім того, Наришкін назвав спробу Координаційної ради Білорусі налагодити діалог із владою "погано завуальованою спробою організувати чергову кольорову революцію й антиконституційний переворот".

Лукашенко також висловив подібні звинувачення, повідомило державне видання Білорусі "БЕЛТА".

"Щоб відразу зняти всі маски, назвемо цих гравців поіменно. На рівні світових центрів це, передусім, Сполучені Штати Америки, конкретніше – їхні мережі фундацій із підтримки так званої демократії. На європейському континенті активно діяли американські сателіти: Польща, Литва, Чехія і, на жаль, наша Україна", – сказав Лукашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, заявив, що за масовими протестами в країні стоять США, Чехія, Литва і Україна. За його словами, якби не було зовнішнього чинника, "ми б давно впоралися з цими проблемами".