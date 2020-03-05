Російська авіація розбомбила укриття біженців у Сирії: загинуло 16 людей. Відео 18+

У ніч на 5 березня в Ідлібі була розбомблена птахоферма в районі населеного пункту Маарет-Місрін, де ховалися вимушені переселенці. Загинули щонайменше 16 людей.
Повідомляється про поранення 18 мирних жителів, яких доставили в довколишні лікарні. Такі дані наводить державне турецьке агентство Anadolu, показавши відео наслідків цієї атаки (щоб подивитися відео 18+, доскрольте до кінця).
Джерело стверджує, що авіаудару завдали Військово-повітряні сили Росії, а не авіація урядових військ Сирії.
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Наразі триває розбирання завалів.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 лютого в сирійській провінції Ідліб від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі. Анкара завдала ударів у відповідь.
Пізніше Туреччина показала відео потужних ударів по військах сирійського диктатора Башара Асада.
Росія направила до берегів Сирії два фрегати Чорноморського флоту – "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" – із крилатими ракетами "Калібр-НК" на борту.
Також стало відомо, що НАТО може втрутитися в конфлікт між Туреччиною та Сирією в Ідлібі та закликає Росію не вводити війська.
Постійна представниця США при ООН Келлі Крафт зажадала від Росії "негайно посадити" військові літаки в Сирії.
Пізніше Ердоган закликав Путіна не втручатися у військовий конфлікт у Сирії.
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