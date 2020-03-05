Російська авіація розбомбила укриття біженців у Сирії: загинуло 16 людей. Відео 18+

У ніч на 5 березня в Ідлібі була розбомблена птахоферма в районі населеного пункту Маарет-Місрін, де ховалися вимушені переселенці. Загинули щонайменше 16 людей.

Повідомляється про поранення 18 мирних жителів, яких доставили в довколишні лікарні. Такі дані наводить державне турецьке агентство Anadolu, показавши відео наслідків цієї атаки (щоб подивитися відео 18+, доскрольте до кінця).

Джерело стверджує, що авіаудару завдали Військово-повітряні сили Росії, а не авіація урядових військ Сирії.

Скриншот

Наразі триває розбирання завалів.

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