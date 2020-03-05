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5 березня • оновлено в 12:58
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Російська авіація розбомбила укриття біженців у Сирії: загинуло 16 людей. Відео 18+

2.9т
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У ніч на 5 березня в Ідлібі була розбомблена птахоферма в районі населеного пункту Маарет-Місрін, де ховалися вимушені переселенці. Загинули щонайменше 16 людей.

Повідомляється про поранення 18 мирних жителів, яких доставили в довколишні лікарні. Такі дані наводить державне турецьке агентство Anadolu, показавши відео наслідків цієї атаки (щоб подивитися відео 18+, доскрольте до кінця).

Джерело стверджує, що авіаудару завдали Військово-повітряні сили Росії, а не авіація урядових військ Сирії.

Російська авіація розбомбила укриття біженців у Сирії. Відео 18+

Скриншот

Наразі триває розбирання завалів.

фото 18+

Російська авіація розбомбила укриття біженців у Сирії. Відео 18+
Російська авіація розбомбила укриття біженців у Сирії. Відео 18+

Відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Белые каски давно себя дискредитировали, брехуны проплаченные.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Во время в0йны подобный факт вполне может иметь место (вспомним хотя бы постоянные удары украинских вое-нов света по мирным жителям Дон-басса). Но как только видишь в кадре белые каски, сразу все становится ясно.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Піпець скрєпним: Ердоган прийде - море трупутіних будЕ!
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