Росії загрожує військова колотнеча. Відокремитися може і Сибір - опозиціонер

Опозиціонер з Новосибірська Єгор Савін, який очолював регіональне відділення російського ПАРНАСу і "Відкритої Росії", прийняв рішення шукати політичного притулку в США.

В інтерв'ю "Обозревателю" він розповів про свої мотиви, про силу російської опозиції, а також тієї її частини, яка перебуває за океаном, про численні скандали, в яких замішаний Кремль, про першу особу держави, яка не соромиться розмахувати "ядерним кийком", а також про долю народу, що раз по раз вибирає собі вічного царя.

- У чому полягав ваш головний мотив, коли ви приймали рішення покинути Росію?

- Я вважав, що залишатися для мене стало небезпечним. Це було основне. А в іншому - цілий комплекс проблем, починаючи з того, що мій бізнес було повністю знищено, у мене постійно були проблеми з поліцією.

Фактично в Росії я залишився біля розбитого корита, мене там нічого не тримало. Все, що я створював, було зруйновано дощенту. У 36 років я виявився безробітним, з трьома дітьми, з небезпекою сісти - і я вирішив не ризикувати.

Єгор Савін відкрита Росія

- Ви вже отримали статус політичного біженця в США?

- Я подав документи, але це тривала процедура. Однак зараз я живу в США.

- Як ви оцінюєте свої перспективи отримати цей статус?

- Важко загадувати. Я зроблю все, що від мене залежить.

- Останнім часом спостерігається така тенденція: яскраві російські опозиціонери, розсудливі люди або, на жаль, йдуть з життя, або приймають рішення покинути країну. Щодо останніх - чи означає це, що вони де-факто ставлять хрест на Росії і її майбутньому?

- Поїхали не всі. Я не можу сказати, що ті люди, які залишилися, не розсудливі. Якби у мене не було сім'ї і дітей, то, швидше за все, я б залишився. Думаю, ті люди, які несуть відповідальність не тільки за себе, змушені критичніше оцінювати ситуацію, що склалася.

- На вашу думку, наскільки ефективною може бути опозиційна боротьба з-за океану?

- Головне - доносити свою позицію до представників зарубіжних сторін, до тих, від кого залежить введення і збереження санкцій. Я не думаю, що це велика втрата.

- Останнім часом мало місце безліч скандалів, прямо або побічно пов'язаних з Кремлем: "кокаїновий" скандал, секс-скандал за участю російського олігарха і віце-прем'єра, отруєння екс-шпигуна Скрипаля... Ви не бачите тут причинно-наслідкового зв'язку з "виборами" президента Росії?

- Я б не сказав, що це приурочено до виборів. Скандали відбуваються постійно. Нещодавно був ще один скандал - допінговий скандал на Олімпіаді.

Насправді, постійно щось відбувається, просто ми не завжди звертаємо на це увагу. Я б не сказав, що це якось пов'язано. Якщо подивитися, що відбувається, послухати представників нашого МЗС, то я взагалі не розумію, як з такими ідіотами можуть спілкуватися представники розвинених країн.

- Добре, МЗС - але ми чули звернення першої особи 1 березня до Федеральних зборів, де він де-факто погрожував світу новою війною і показував мультики з якоюсь надпотужної ракетою з непередбачуваною траєкторією. Явна мілітарна загроза Заходу. Як це можна розцінювати?

- Ну а як іще підтримувати рейтинг? Перш за все, це посил населенню, виборцям, що ми - божевільні, ми можемо випадково що-небудь накоїти. Адже є райони, які краще обходити, куди краще не лізти, де придурки живуть відморожені. Ось і в Кремлі поводяться як підворітня шпана, що може щось утнути. Це такий посил Путіна Заходу - мовляв, ви мене сильно не чіпайте, я можу натискати ядерні кнопки.

- Але погодьтеся, така позиція веде до ще більшої ізоляції. Виходить, що Кремлю потрібна ще більша ізоляція, потрібна суцільна залізна завіса?

- Думаю, для Путіна це єдиний спосіб утримати владу. Потрібна ізоляція, потрібна ескалація, потрібно підвищення градусу. А якщо ми підемо по шляху лібералізації, будемо відмовлятися від цієї конфліктності, то рано чи пізно ми так і до чесних виборів дійти можемо.

- Ми розуміємо, що Російська Федерація має великі природні ресурси. Але є також і чималі економічні проблеми, вже не кажучи про санкції. На вашу думку, чи здатна Росія, відгородившись від усього світу, існувати якийсь час?

- Тут питання в тому, наскільки населення готове терпіти. Он Північна Корея відгородилася і якось існує. Ясно, що Росія не опуститься до рівня Північної Кореї. Але де та межа, коли народ скаже: "Все, влада загралася, вистачить!" - я, чесно кажучи, не знаю.

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Але в принципі повністю відгородитися від світу Росія не зможе хоча б тому, що вся еліта зберігає свої заощадження за кордоном, і так чи інакше, але контакт не буде втрачено повністю. Буде публічна метушня, залякування, але я впевнений, що у них немає планів повністю рвати зв'язки, тому що це буде мати катастрофічні наслідки для економіки.

- До речі, про економіку. Ви знаєте, що час від часу в контексті посилення економічних санкцій йдеться про можливість відключення Росії від системи SWIFT. Якщо РФ дійсно відключать, це буде катастрофою чи країна це переживе?

- Звісно, це викличе велику проблему. Я не розумію, як тоді будуть вестися розрахунки. Я не знаю, як вони будуть продавати нафту і газ. Звичайно, це буде складніше і дорожче, і по економіці це, звичайно, вдарить. Але мені здається, будуть використовувати якісь інші канали, і до відключення від SWIFT, швидше за все, не дійде.

Захід не хоче сильної конфронтації з Росією, ніхто не хоче воювати. Як я розумію, у Заходу таке ставлення - головне, щоб він особливо за межі кордонів не вилазив. Хоча, з іншого боку, Крим забрав - і Захід це проковтнув. Літак збили - і теж тиша.

- А ще веде війну в Україні.

- Ну так, Заходу це не подобається, але він не робить жорстких заходів.

- Тобто ви вважаєте, що Захід просто не хоче нервувати людину, у якої є ядерна кнопка?

- Напевне так. Але я б нагадав приклад Північної Кореї. Кім Чен Ин може говорити що завгодно і як завгодно загрожувати, головне - щоб він особливо не вилазив. У випадку з Росією - так само. І Путін поки відчуває, куди можна лізти, а куди не можна.

- Це означає, що Путіну можна лізти в Україну?

- Виходить, можна.

- І кілька слів про "вибори" в Росії. Термін нелегітимного правління Путіна продовжується іще на 6 років. Російське суспільство в захваті від свого вічного царя, опозиція, чесно кажучи, беззуба. Виходячи з цього, як ви бачите перспективи цієї країни, цієї держави?

- Відбуватиметься деградація.

- Деградація держави чи деградація суспільства?

- Всього. Деградація економіки, деградація соціальної сфери, освіти, медицини та іншого. Відповідно, деградація культурного рівня тощо. Це триватиме, допоки в бюджеті не закінчаться гроші - як у Радянському Союзі, коли скінчилося все. Сьогодні платити пенсії - а немає пенсій, немає зарплат, немає нічого, все скінчилося.

- При цьому закінчиться і держава Російська Федерація?

- Я не виключаю, що це може призвести до військових конфліктів. Думаю, колотнеча може бути на Кавказі. Та ж Чечня, Дагестан - дуже нестабільні регіони.

- Вони захочуть просто відвалитися від Росії?

- Ну так. А також національні республіки захочуть щось зробити, захочуть відокремитися. Я не виключаю, що постане питання про відділення Сибіру - залежно від того, як далеко ми зайдемо. Росія показала, як треба проводити референдуми. Китай може дуже вдало провести референдум на Далекому Сході. Проголосують? Проголосують.

Я не Нострадамус, щоб загадувати, але поки все йде до цього.