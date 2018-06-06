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"Росії взагалі не буде": Путін назвав умову

7.5тЧитати новину російською

Росія і її народ завжди будуть відстоювати суверенітет, в іншому випадку держави не буде взагалі.

Про це, називаючи пріоритетні напрямки розвитку, заявив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю медіакорпорації Китаю, пише РІА Новини.

"Я виходжу з того, що Росія або буде суверенної, або її взагалі не буде. І звичайно, російський народ завжди вибере перше", - сказав Путін.

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Також він заявив, що санкції не змусять Москву відмовитися від захисту своїх інтересів. При цьому президент РФ висловив надію на те, що "здоровий глузд переможе, всі незаконні обмеження, шкідливі для розвитку світової економіки, будуть поступово зніматися", а відносини з усіма партнерами, включаючи США, прийдуть до норми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін повідомив, що за чотири роки дії антиросійських санкцій торговий оборот РФ і ЄС знизився більш ніж на 150 млрд доларів.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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