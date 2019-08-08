Росії не стане? У Москві висловилися про повернення Криму

Украдений Крим може повернутися до складу України тільки в тому випадку, якщо Росія перестане існувати.

Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, передає RT. Такою була реакція на заяву президента України Володимира Зеленського про те, Крим точно повернеться під юрисдикцію Києва.

Анексія Криму crimea-news.com

Російський політик цинічно сказав, що подібні висловлювання Києва нібито не варто сприймати всерйоз.

"Півострів абсолютно випадково опинився у складі України, і тепер справедливість відновилася", – стверджує Джабаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що окупований Росією Крим повернеться до складу держави. Відповідні слова прозвучали під час виступу перед кримськотатарською громадою в Туреччині 7 серпня.

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