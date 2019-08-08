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Росії не стане? У Москві висловилися про повернення Криму

2.1т Читати матеріал російською

Украдений Крим може повернутися до складу України тільки в тому випадку, якщо Росія перестане існувати.

Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, передає RT. Такою була реакція на заяву президента України Володимира Зеленського про те, Крим точно повернеться під юрисдикцію Києва.

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Анексія Криму

Анексія Криму

crimea-news.com

Російський політик цинічно сказав, що подібні висловлювання Києва нібито не варто сприймати всерйоз.

"Півострів абсолютно випадково опинився у складі України, і тепер справедливість відновилася", – стверджує Джабаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що окупований Росією Крим повернеться до складу держави. Відповідні слова прозвучали під час виступу перед кримськотатарською громадою в Туреччині 7 серпня.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Росія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Как только чурка калмыкская Путин сдохнет Крым вернут))))))это Пушкину нужен Крым а народу России пох на Крым им не Крым а экономика нужна и нормальная жизнь
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дык к этому все и идет.Сам накаркал.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Джонсон Саймон Ф., Ни ты, ни твои дети, ни внуки не доживут до этого. Можешь спать спокойно.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Украина -страна недоразумение,созданная Ельциным по-пьяни,поэтому и живет, як пьяная шлюха-кто больше даст у того и сосет. И Крым,этой проститутке нужен,шо бы его запродать нато и панувать,пока не пропьет гроши или не украдут
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