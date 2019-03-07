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"Росії доведеться відповісти!" У справі про катастрофу MH17 відбулося важливе зрушення

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До Європейського суду з прав людини надійшли позови від родичів загиблих пасажирів у катастрофі рейсу МН17, збитого над Донбасом.

Про це повідомив нідерландський адвокат Веру Мева, що представляє інтереси рідних, передає Укрінформ.

"Для нас справа вже почалася. Ми подали заяву в кінці листопада. Відтоді ми чекаємо на цю дату. Це довгий шлях. Розгляд справи може тривати від 5 до 7 років. Єдине, що ми знаємо — нам доведеться довго чекати", — зазначив юрист.

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При цьому Мева наголосив, що є ймовірність того, що Європейський суд скаже, що не можна подавати позов безпосередньо до ЄСПЛ.

"Ми очікуємо, що зробить Європейський суд. Він має діяти згідно із ухваленими нормами: коли ви подали позов проти країни — ви маєте спочатку подавати в самій цій країні. Таким чином, в цьому випадку ми мали вирушити до Росії, щоб скаржитися на Росію. Але ми аргументували, що це буде неефективно, бо дії Росії не відповідають міжнародному праву", — пояснив адвокат.

Трагедія МН17

Трагедія МН17

Однак юрист висловив надію, що позов приймуть до розгляду.

"Якщо суд дасть дозвіл, то судовий процес розпочнеться, і в цьому випадку Російська Федерація повинна буде відповісти на позов. Ми сподіваємося на це", — додав Мева.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, впав 17 липня 2014 року на території України. На борту перебувало 298 осіб, всі вони загинули.

  • Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука". Однак, за даними Bellingcat, безпосередню відповідальність за організацію операції ніс відставний російський офіцер Сергій Дубинський.

  • Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.

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Місце
Нідерланди
Теги
Боїнг МН17Європейський суд з прав людини
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Конопляненко Кумар
Конопляненко Кумар
Шалом, пановэ! Дело в том, шо если бы Россия сбила бы этот литак, то её (Россию) уже бы давным-давно с гавном бы схавали! 100500пудов.И обэтом знает весь мир (да и большая часть свидомых) Вон как- только кораблик в Керчи арестовали- сразу вонь и типа санкции, террориста Сенцова связали - сразу вонь, газопровод не туда загнули - опять сразу вонь . А с самолетиком уже 5 лет и ничего, терпят. Сначала для приличия поныли и все! Поняли шо там Россия не при чем. А вот эти иски, которые по 7 лет ждать, подавать можно- через 7 лет про МН-17 все забудут.
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
С это роя не выйдет ..
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Ильенко Александр, не дождешься терпила)))))))))))))
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