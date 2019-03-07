"Росії доведеться відповісти!" У справі про катастрофу MH17 відбулося важливе зрушення

До Європейського суду з прав людини надійшли позови від родичів загиблих пасажирів у катастрофі рейсу МН17, збитого над Донбасом.

Про це повідомив нідерландський адвокат Веру Мева, що представляє інтереси рідних, передає Укрінформ.

"Для нас справа вже почалася. Ми подали заяву в кінці листопада. Відтоді ми чекаємо на цю дату. Це довгий шлях. Розгляд справи може тривати від 5 до 7 років. Єдине, що ми знаємо — нам доведеться довго чекати", — зазначив юрист.

При цьому Мева наголосив, що є ймовірність того, що Європейський суд скаже, що не можна подавати позов безпосередньо до ЄСПЛ.

"Ми очікуємо, що зробить Європейський суд. Він має діяти згідно із ухваленими нормами: коли ви подали позов проти країни — ви маєте спочатку подавати в самій цій країні. Таким чином, в цьому випадку ми мали вирушити до Росії, щоб скаржитися на Росію. Але ми аргументували, що це буде неефективно, бо дії Росії не відповідають міжнародному праву", — пояснив адвокат.

Трагедія МН17

Однак юрист висловив надію, що позов приймуть до розгляду.

"Якщо суд дасть дозвіл, то судовий процес розпочнеться, і в цьому випадку Російська Федерація повинна буде відповісти на позов. Ми сподіваємося на це", — додав Мева.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, впав 17 липня 2014 року на території України. На борту перебувало 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука". Однак, за даними Bellingcat, безпосередню відповідальність за організацію операції ніс відставний російський офіцер Сергій Дубинський.

Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.

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