Росії доведеться пройти шлях Лівії - американський політолог

Нещодавно голландські слідчі надали черговий звіт, щодо збитого на Донбасі малайзійського Boeing. Судячи з результатів, кінці ведуть до російських військових і бойовиків, яких фінансує Кремль. На додаток до цього після отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Англії у світових держав з'явилися питання до майна російських олігархів, які живуть за кордоном. Так, наприклад, Роман Абрамович, який жив переважно в Лондоні, вже переїхав до Ізраїлю.

Хто з російських бізнесменів наступним опиниться під західними санкціями і чи побачимо ми суд в Гаазі по збитому росіянами Boeing - в інтерв'юOBOZREVATELрозповів американський політолог Пітер Залмаєв.

- Чи вірите, що Росія понесе відповідальність за збитийBoeing?

- Колективне розслідування, яке велося голландцями і під їх керівництвом, переконливо і в який раз довело непричетність української сторони, причетність саме РФ, а не тільки сепаратистів. А саме доведено, що в зоні запуску ракети перебували російські війська, конкретна військова частина з Курська, і навіть названо ім'я людини, яка причетна до перевезення установки "Бук" (в лютому 2017 року експерти Bellingcat назвали відставного російського офіцера Сергія Дубинського відповідальним за транспортування "Бука", який збив MH-17 в небі над Донбасом. - Ред).

Так, мова йде не про фінальну стадію розслідування, але обсяг доказової бази достатній для того, щоб подавати в суд. Логічно буде, якщо судовий процес буде проходити в міжнародному суді в Гаазі, а представники країн, де проживали жертви катастрофи, - можуть подавати позов проти Росії, як винної сторони.

Ну і другий момент - це колективний позов членів сімей, жертв загиблих в авіакатастрофі.

Звичайно, судовий процес буде йти довгі роки. В результаті Росії доведеться пройти той самий шлях, який пройшов лідер Лівії Муаммар Каддафі, коли йому довелося взяти відповідальність за збитий на Шотландією Boeing (в 88-му році через бомбу, закладену в багажному відсіку, над Шотландією вибухнув Boeing, який прямував з Франкфурта-на-Майні в Детройт. Слідство встановило, що в трагедії винні двоє лівійців. Тодішній президент Лівії Муамар Каддафі визнав цей факт тільки через 11 років, в 99-му році. - Ред). Упевнений, що це ж буде і з російською стороною. У них же немає аргументів на свій захист. Одні тільки слова. Але вони вже давно не сприймаються серйозно більшістю розсудливих спостерігачів.

- Тобто російського міністра оборони Шойгу і президента Путіна ми на лаві підсудних не побачимо?

- Точно так само, як ми не побачили на лаві в якості підсудного отруйника Литвиненка і навряд чи побачимо отруйника Скрипалів. Зрозуміло, що і в цьому випадку Путін "за базар відповідає" і "своїх не видає", будь то міжнародні злочинці.

- Не дивлячись на різні санкції проти Росії і її міжнародну ізоляцію, "Північний потік-2" будуть будувати. Чому?

- Слон в посудній лавці вкрай незручний іншим тваринам, які там знаходяться. Але з іншого боку потрібно якось жити, і так чи інакше налагоджувати відносини. Як би це не справедливо не здавалася щодо відвертого агресора, але це сувора правда життя. Саме цим розрахунком і користувався Кремль під час реалізації плану анексії Криму. Так, з боку Росії це був дуже серйозний, ризикований і несподіваний крок.

Путін і компанія сподівалися, що санкції забудуться, Крим залишиться спірною територією, ну а з часом все стане на свої місця. Але почався ланцюжок подій, які просто вийшли з-під контролю навіть "всевидючого" Кремля. Зараз протистояння на Донбасі досягло занадто серйозних масштабів, коли ми говоримо про 12 тисяч (за мінімальними підрахунками) жертв і мільярди доларів, які будуть потрібні на відновлення регіону. Донбас для Путіна - подібно валізі, який шкода кинути і важко нести. Адже відіграти або відмотати ситуацію з Кримом і Донбасом Путіну, що поставив весь свій політичний капітал на кін ідеї "Росії встає з колін і своих не здає", смерті подібно.

- Було багато розмов, що можуть скасувати той же Чемпіонат світу з футболу, ввести ще якісь санкції. Але нічого не сталося. Чому?

- Багато санкції вже застосовані проти Росії, і наскільки вони подіяли на Путіна - це залишається питанням. З іншого боку, Росією був посланий сигнал - якщо ви нас розлючені не на жарт, нарікайте на себе. Забрати у Росії чемпіонат, настільки значущий елемент кремлівського пакету "хліба і видовищ" для населення - як раз і є цією червоною рискою. Поки що такі загрози і шантаж працюють.

Відносно Федерації футболу і Олімпійського комітету - то це глибоко корумповані структури. Підозрюю, що у випадку з селекцією Росії теж не обійшлося без корупції. Як відомо "бабло перемагає зло", і політична воля окремих країн членів Федерації, судячи з усього, не змогла його переважити. Зберігається шанс, що Англія заборонить своїй команді брати участь в чемпіонаті. Подивимося.

- Родичі загиблих в катастрофі малайзійськогоBoeing написали лист, в якому висловили здивування, чому Чемпіонат світу з футболу буде проходити в Росії, країні, яка не визнає свою відповідальність за збитий літак.

- А анексія Криму, на виконання якої Путін дав сигнал відразу після Олімпіади в Сочі? Це така сувора змішана гра на дошці: десь в шахи, десь в піддавки, а десь просто в "чапаєва". Вища цінність для Путіна - це виживання його самого і його ГБшної банди. Вони ніколи не визнають своєї відповідальності за цей страхітливий злочин. Судити їх буде історія.

- До речі, Великобританія після отруєння Скрипалів збирається перевірити майно російських олігархів.

- У Британії серйозна екзистенційна дилема: з одного боку - ця країна, яка історично проповідує демократію, відкритий ринок, відкрите суспільство, транспарентність ведення бізнесу і торгівлі. А з іншого боку, це магніт для всього світового капіталу - з фінансовим центром у Лондоні.

Лондон, зрозуміло, хоче продовжувати залишатися центром світового капіталу і отримувати свої дивіденди, а з іншого боку йде серйозне Public pressure (громадський тиск), який підхоплюється членами британського парламенту: посилювати закони продажі нерухомості в Англії, перевіряти банківські рахунки та інші активи на предмет кінцевого бенефіціаратощо. Вже зараз готується черговий законопроект, який буде зобов'язувати власників активів і нерухомості позначати того самого кінцевого бенефіціара. Це дуже сильно може похитнути становище міжнародного класу клептократів.

З іншого боку, це частина глобального процесу посилення заходів проти накопичення незаконного капіталу, закручування гайок в офшорах і політичний пресинг проти них. Процес йде повсюдно, але не забувайте, що 700 російських олігархів продовжують тримати свої активи в Англії, продовжують посилати своїх дітей вчитися в англійських коледжах, продовжують вкладати свої гроші в нерухомість... І Англії це безсумнівно вигідно економічно.

У випадку з Абрамовичем (Роман Абрамович - російський олігарх. - Ред), коли англійці різко загальмували з відкриттям йому нової візи, це можливо бюрократичне зволікання або бажання продемонструвати рішучість порвати з businessasusual: мовляв, дивіться, як ми мурижили навіть таких вірних інвесторів. І це не дивлячись на те, що Абрамович як ніхто вклав гори грошей в британську економіку.

Звичайно, Великобританії не хочеться бути єдиною країною, що накладає ембарго на економічні та політичні відносини з Росією і опинитися поза потоком російських грошей. Вони знають, що якщо закриють російському капіталу дорогу в Лондон, він знайде для себе інші пасовища. Той же Париж, який давно прагнути стати альтернативою Лондону, в якості фінансового хаба.

Але, так чи інакше, російському капіталу і путінським олігархам буде все складніше робити свої справи в Сполученому Королівстві.

- Яке ставлення зараз у Заходу до України?

- Якщо ми говоримо про рівень ентузіазму підтримки України, то з часів літа 2014 року і інавгурації Порошенка, він безсумнівно трохи розвіявся. Людям властиво забувати, особливо якщо ти не живеш в країні, де триває війна і у тебе там не гинуть родичі.

Україна дійсно вже далеко не настільки частий гість перших шпальт газет і журналів. Ми знаємо, що проблема нікуди не пішла, агресор не вгамувався, але міжнародна аудиторія переключилася на інші театри війни: Сирія, Ємен, ІГІЛ, Дональд Трамп - та що завгодно. Незважаючи на це, Україна залишається одним з найбільших одержувачів західної допомоги і позик контрольованих Заходом міжнародних фінансових інститутів. Часто можна почути критику, що реформи не йдуть досить швидко і далеко. І часто ця критика несправедлива. Україна - держава в стані війни проти здорованя агресора. Коригувати курс реформ, наполягати на їх послідовності необхідно, але при цьому важливо не вторити найбільш екстремістськи налаштованим українським опозиційним силам, популістам.

Новини Путінським олігархам стає все складніше

- Тобто 2019 й рік - це рік Х для України? Адже хто виграє вибори - на даний момент невідомо.

- Ось вам контраст, який найбільш красномовно говорить про рівень влади народу, тобто демократії в Росії і Україні: якщо в першій на виборах все заздалегідь визначено і розподілено, то український виборець може вирішити, чи заслужив Порошенко другий термін президентства, і перетворити своє рішення в дію. У мене є побоювання, що цей популістський вихор, що бушує над усією Європою, не омине й Україну, вплине і на результат українських виборів, не в бік ліберальних цінностей.

- Якою Україна буде через 5-10 років?

- У світі зав'язався такий клубок проблем і протиріч, розплутати який все складніше і складніше. Сподіваюся, що цивілізація зможе почати процес його розплутування мирно, до того як у кого-то заграє імпульс і здадуть нерви, щоб натиснути на ядерну кнопку. Занадто багато світових лідерів мають цей привілей і сказати, що це дуже небезпечно вже давно стало кліше.

Відносно України, то раз народ став на шлях незалежності і суверенітету, дуже складно його з цього шляху збити. А так чи інакше, Україна завжди була на цьому шляху. Можуть бути будь-які політичні альянси і навіть союзи, але Україна залишиться Україною і вже точно не стане частиною Росії.