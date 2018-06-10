Росії доведеться пройти шлях Лівії - американський політолог

Нещодавно голландські слідчі надали черговий звіт, щодо збитого на Донбасі малайзійського Boeing. Судячи з результатів, кінці ведуть до російських військових і бойовиків, яких фінансує Кремль. На додаток до цього після отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Англії у світових держав з'явилися питання до майна російських олігархів, які живуть за кордоном. Так, наприклад, Роман Абрамович, який жив переважно в Лондоні, вже переїхав до Ізраїлю.
Хто з російських бізнесменів наступним опиниться під західними санкціями і чи побачимо ми суд в Гаазі по збитому росіянами Boeing - в інтерв'юOBOZREVATELрозповів американський політолог Пітер Залмаєв.
- Чи вірите, що Росія понесе відповідальність за збитийBoeing?
- Колективне розслідування, яке велося голландцями і під їх керівництвом, переконливо і в який раз довело непричетність української сторони, причетність саме РФ, а не тільки сепаратистів. А саме доведено, що в зоні запуску ракети перебували російські війська, конкретна військова частина з Курська, і навіть названо ім'я людини, яка причетна до перевезення установки "Бук" (в лютому 2017 року експерти Bellingcat назвали відставного російського офіцера Сергія Дубинського відповідальним за транспортування "Бука", який збив MH-17 в небі над Донбасом. - Ред).
Так, мова йде не про фінальну стадію розслідування, але обсяг доказової бази достатній для того, щоб подавати в суд. Логічно буде, якщо судовий процес буде проходити в міжнародному суді в Гаазі, а представники країн, де проживали жертви катастрофи, - можуть подавати позов проти Росії, як винної сторони.
Ну і другий момент - це колективний позов членів сімей, жертв загиблих в авіакатастрофі.
Звичайно, судовий процес буде йти довгі роки. В результаті Росії доведеться пройти той самий шлях, який пройшов лідер Лівії Муаммар Каддафі, коли йому довелося взяти відповідальність за збитий на Шотландією Boeing (в 88-му році через бомбу, закладену в багажному відсіку, над Шотландією вибухнув Boeing, який прямував з Франкфурта-на-Майні в Детройт. Слідство встановило, що в трагедії винні двоє лівійців. Тодішній президент Лівії Муамар Каддафі визнав цей факт тільки через 11 років, в 99-му році. - Ред). Упевнений, що це ж буде і з російською стороною. У них же немає аргументів на свій захист. Одні тільки слова. Але вони вже давно не сприймаються серйозно більшістю розсудливих спостерігачів.
- Тобто російського міністра оборони Шойгу і президента Путіна ми на лаві підсудних не побачимо?
- Точно так само, як ми не побачили на лаві в якості підсудного отруйника Литвиненка і навряд чи побачимо отруйника Скрипалів. Зрозуміло, що і в цьому випадку Путін "за базар відповідає" і "своїх не видає", будь то міжнародні злочинці.
- Не дивлячись на різні санкції проти Росії і її міжнародну ізоляцію, "Північний потік-2" будуть будувати. Чому?
- Слон в посудній лавці вкрай незручний іншим тваринам, які там знаходяться. Але з іншого боку потрібно якось жити, і так чи інакше налагоджувати відносини. Як би це не справедливо не здавалася щодо відвертого агресора, але це сувора правда життя. Саме цим розрахунком і користувався Кремль під час реалізації плану анексії Криму. Так, з боку Росії це був дуже серйозний, ризикований і несподіваний крок.
Путін і компанія сподівалися, що санкції забудуться, Крим залишиться спірною територією, ну а з часом все стане на свої місця. Але почався ланцюжок подій, які просто вийшли з-під контролю навіть "всевидючого" Кремля. Зараз протистояння на Донбасі досягло занадто серйозних масштабів, коли ми говоримо про 12 тисяч (за мінімальними підрахунками) жертв і мільярди доларів, які будуть потрібні на відновлення регіону. Донбас для Путіна - подібно валізі, який шкода кинути і важко нести. Адже відіграти або відмотати ситуацію з Кримом і Донбасом Путіну, що поставив весь свій політичний капітал на кін ідеї "Росії встає з колін і своих не здає", смерті подібно.
- Було багато розмов, що можуть скасувати той же Чемпіонат світу з футболу, ввести ще якісь санкції. Але нічого не сталося. Чому?
- Багато санкції вже застосовані проти Росії, і наскільки вони подіяли на Путіна - це залишається питанням. З іншого боку, Росією був посланий сигнал - якщо ви нас розлючені не на жарт, нарікайте на себе. Забрати у Росії чемпіонат, настільки значущий елемент кремлівського пакету "хліба і видовищ" для населення - як раз і є цією червоною рискою. Поки що такі загрози і шантаж працюють.
Відносно Федерації футболу і Олімпійського комітету - то це глибоко корумповані структури. Підозрюю, що у випадку з селекцією Росії теж не обійшлося без корупції. Як відомо "бабло перемагає зло", і політична воля окремих країн членів Федерації, судячи з усього, не змогла його переважити. Зберігається шанс, що Англія заборонить своїй команді брати участь в чемпіонаті. Подивимося.
- Родичі загиблих в катастрофі малайзійськогоBoeing написали лист, в якому висловили здивування, чому Чемпіонат світу з футболу буде проходити в Росії, країні, яка не визнає свою відповідальність за збитий літак.
- А анексія Криму, на виконання якої Путін дав сигнал відразу після Олімпіади в Сочі? Це така сувора змішана гра на дошці: десь в шахи, десь в піддавки, а десь просто в "чапаєва". Вища цінність для Путіна - це виживання його самого і його ГБшної банди. Вони ніколи не визнають своєї відповідальності за цей страхітливий злочин. Судити їх буде історія.
- До речі, Великобританія після отруєння Скрипалів збирається перевірити майно російських олігархів.
- У Британії серйозна екзистенційна дилема: з одного боку - ця країна, яка історично проповідує демократію, відкритий ринок, відкрите суспільство, транспарентність ведення бізнесу і торгівлі. А з іншого боку, це магніт для всього світового капіталу - з фінансовим центром у Лондоні.
Лондон, зрозуміло, хоче продовжувати залишатися центром світового капіталу і отримувати свої дивіденди, а з іншого боку йде серйозне Public pressure (громадський тиск), який підхоплюється членами британського парламенту: посилювати закони продажі нерухомості в Англії, перевіряти банківські рахунки та інші активи на предмет кінцевого бенефіціаратощо. Вже зараз готується черговий законопроект, який буде зобов'язувати власників активів і нерухомості позначати того самого кінцевого бенефіціара. Це дуже сильно може похитнути становище міжнародного класу клептократів.
З іншого боку, це частина глобального процесу посилення заходів проти накопичення незаконного капіталу, закручування гайок в офшорах і політичний пресинг проти них. Процес йде повсюдно, але не забувайте, що 700 російських олігархів продовжують тримати свої активи в Англії, продовжують посилати своїх дітей вчитися в англійських коледжах, продовжують вкладати свої гроші в нерухомість... І Англії це безсумнівно вигідно економічно.
У випадку з Абрамовичем (Роман Абрамович - російський олігарх. - Ред), коли англійці різко загальмували з відкриттям йому нової візи, це можливо бюрократичне зволікання або бажання продемонструвати рішучість порвати з businessasusual: мовляв, дивіться, як ми мурижили навіть таких вірних інвесторів. І це не дивлячись на те, що Абрамович як ніхто вклав гори грошей в британську економіку.
Звичайно, Великобританії не хочеться бути єдиною країною, що накладає ембарго на економічні та політичні відносини з Росією і опинитися поза потоком російських грошей. Вони знають, що якщо закриють російському капіталу дорогу в Лондон, він знайде для себе інші пасовища. Той же Париж, який давно прагнути стати альтернативою Лондону, в якості фінансового хаба.
Але, так чи інакше, російському капіталу і путінським олігархам буде все складніше робити свої справи в Сполученому Королівстві.
- Яке ставлення зараз у Заходу до України?
- Якщо ми говоримо про рівень ентузіазму підтримки України, то з часів літа 2014 року і інавгурації Порошенка, він безсумнівно трохи розвіявся. Людям властиво забувати, особливо якщо ти не живеш в країні, де триває війна і у тебе там не гинуть родичі.
Україна дійсно вже далеко не настільки частий гість перших шпальт газет і журналів. Ми знаємо, що проблема нікуди не пішла, агресор не вгамувався, але міжнародна аудиторія переключилася на інші театри війни: Сирія, Ємен, ІГІЛ, Дональд Трамп - та що завгодно. Незважаючи на це, Україна залишається одним з найбільших одержувачів західної допомоги і позик контрольованих Заходом міжнародних фінансових інститутів. Часто можна почути критику, що реформи не йдуть досить швидко і далеко. І часто ця критика несправедлива. Україна - держава в стані війни проти здорованя агресора. Коригувати курс реформ, наполягати на їх послідовності необхідно, але при цьому важливо не вторити найбільш екстремістськи налаштованим українським опозиційним силам, популістам.
- Тобто 2019 й рік - це рік Х для України? Адже хто виграє вибори - на даний момент невідомо.
- Ось вам контраст, який найбільш красномовно говорить про рівень влади народу, тобто демократії в Росії і Україні: якщо в першій на виборах все заздалегідь визначено і розподілено, то український виборець може вирішити, чи заслужив Порошенко другий термін президентства, і перетворити своє рішення в дію. У мене є побоювання, що цей популістський вихор, що бушує над усією Європою, не омине й Україну, вплине і на результат українських виборів, не в бік ліберальних цінностей.
- Якою Україна буде через 5-10 років?
- У світі зав'язався такий клубок проблем і протиріч, розплутати який все складніше і складніше. Сподіваюся, що цивілізація зможе почати процес його розплутування мирно, до того як у кого-то заграє імпульс і здадуть нерви, щоб натиснути на ядерну кнопку. Занадто багато світових лідерів мають цей привілей і сказати, що це дуже небезпечно вже давно стало кліше.
Відносно України, то раз народ став на шлях незалежності і суверенітету, дуже складно його з цього шляху збити. А так чи інакше, Україна завжди була на цьому шляху. Можуть бути будь-які політичні альянси і навіть союзи, але Україна залишиться Україною і вже точно не стане частиною Росії.
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