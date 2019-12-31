Росії 15 років тому придумали спецстатус у НАТО: спливли секретні матеріали

Уряд Великобританії пропонував зробити Росію асоційованим членом НАТО в 1995 році.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на архівні документи, з яких зняли гриф секретності. Видання посилається на пропозицію ексміністра оборони Малкольма Рифкінда, в якому йдеться про можливість "створення нової категорії асоційованого членства в НАТО".

atlanticcouncil.org

Для обговорення своєї ідеї Ріфкинд зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Джоном Мейджором і членами Кабінету міністрів. В ході обговорення міністр зазначив, що Росію треба залучити до роботи в НАТО, інакше вона ризикує знову повернутися до авторитаризму, а Захід може втратити "величезну історичну можливість".

"Секретний план, запропонований Ріфкіндом, мав на увазі, що Росія не буде мати повноправного членства в Північноатлантичному альянсі, проте зможе брати участь в його засіданнях в якості "асоційованого члена". Таким чином глава британського міноборони сподівався допомогти тодішньому російському лідерові Борису Єльцину "зробити Росію більш нормальною європейською країною", – відзначає видання.

Пропозиція не знайшла підтримки серед інших учасників обговорення. Зокрема, канцлер казначейства Кеннет Кларк поставився до перспективи розширення НАТО з підозрою і заявив, що подібні ідеї безглузді.

Як писав OBOZREVATEL, на останньому саміті НАТО, який пройшов на початку грудня 2019 року в Лондоні, Північноатлантичний альянс визнав дії Росії однією з головних загроз для НАТО.

Також під час саміту генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг запевнив, що Україна і Грузія обов'язково стануть членами НАТО – це тільки питання часу.

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