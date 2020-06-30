27 лет назад в окутанном войной Сараево произошел выходящий за все рамки человеческих отношений случай. Уже год после начала межэтнического и межрелигиозного конфликта в Боснии и Герцеговине (БиГ), который начался в 1992 г., шли боевые действия в охваченном обстрелами и бомбардировками Сараево. Город был поделен на две части. Центральную, которую удерживали мусульмане (бошняки), и перефирийную, контролированную подразделениями боснийских сербов. Город находился в котловине, и все возвышенности вокруг столицы БиГ были заняты артиллерийскими и минометными батареями боснийских сербов.

В 1993 г. молодая пара из Сараево – боснийский серб Бошко Бркич и мусульманка Адмира Исмич – решили выехать из осажденного города. Они познакомились еще во время зимней Олимпиады в Сараево в 1984 году. Никто и в страшном сне не мог предположить, что олимпийский город превратится в настоящий ад. Адмира и Бошко решили вырваться из ловушки, в которой оказались сотни тысяч людей. Пересекая мост, который был линией мусульманско-сербского разграничения, они были убиты снайпером. Бошко умер на месте, а Адмира раненная подползла к нему и обняла. Она кричала не столько от боли пулевого ранения, сколько от страдания, через некоторое время скончавшись в душевных и физических муках.

Двое молодых людей умерли обнявшись, и пролежали на мосту больше недели! Миротворцы отказались ехать забирать тела, предложив руководству боснийских сербов и мусульман проявить гуманизм и человечность и самим решить этот вопрос как людям, чьи дети – Бошко и Адмира – лежали на нейтральной полосе. Целую неделю боснийские сербы и мусульмане препирались, кто совершил это гнусное преступление, отказываясь забирать тела. На восьмой день боснийские сербы таки забрали погибших и похоронили их на православном кладбище. После войны останки Бошко и Адмиры, которые стали сараевскими символами Ромео и Джульетты, были перезахоронены в мусульманской части города.

Вспоминаю этот случай с тяжелым сердцем для того, чтобы было понятно, какой уровень взаимной ненависти бывает у воюющих сторон, и что даже такую животную ненависть может победить любовь, даже ценой смерти, которая, к сожалению, не смогла остановить войну, но может быть стала, маленьким шагом к будущему миру.

Результаты войны в Боснии ужасающие – это минимум 100 тыс. погибших и полмиллиона раненых. Украине тоже хотели навязать боснийский сценарий – развязание войны по всему периметру юга и юго-востока страны. Кремль толкал "пятую колону" на военные действия, но не получилось. Если бы Москве удалось реализовать в Украине боснийский сценарий, тогда бы в пересчете на наше население погибло 1 млн. 300 тыс. человек. Приложив чрезвычайные усилия, Украине удалось остановить такое трагическое развитие событий.

Семь лет назад я был участником одного международного семинара в Хорватии и ректор Загребского университета почему-то вспомнил подвиг блокадных ленинградцев, на что ему ректор Сараевского университета ответил, что он не может не вспомнить события войны в Боснии и героизм жителей столицы БиГ, которые находились в блокаде в полтора раза дольше, чем ленинградцы. Тогда десятки тысяч людей погибли практически перед телевизионными камерами европейских и мировых теле-радиоканалов, а войну смогли остановить только через четыре года, когда последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало массовое убийство восьми тысяч мусульман в Сребренице в июле 1995 г. Это стало самым массовым убийством людей на одном месте после Второй мировой войны. До этого самым массовым расстрелом гражданских лиц считалась черниговская Корюковка, где от рук карателей в 1943 г. погибли почти семь тысяч человек.

Сейчас Сараево не узнать. Большинство разрушенных домов уже отстроено. На улицах слышен смех молодежи. Многие уже забыли, что сразу после войны город был в транспортном коллапсе. Поэтому в первые послевоенные месяцы украинские миротворцы, которые базировались в Сараево, решили восстановить трамвайное сообщение. Починили на всем протяжении главного трамвайного маршрута рельсы и пустили первый трамвай. Он шел по одной из центральных улиц города, которая в народе называлась "снайпер-авеню", так как во время войны полностью простреливалась, а сопровождал его на всякий случай украинский БТР. Вот так, каждый новый трамвай с поддержкой нашего бронетранспортера. Это, безусловно, позитивный результат деятельности украинских миротворцев, как и то, что в анклаве Жепа именно украинскими "голубыми касками" было спасено 5 тыс. человек, которые могли погибнуть по сценарию Сребреницы. Но наши не испугались и сумели отстоять жизнь многих тысяч людей в отличии от голландского контингента в Сребренице. То, что миротворцы бывают разные подтвердил и российский контингент ООН в Восточной Славонии (Хорватия). Там на временно оккупированной территории россияне не препятствовали местным сербским боевикам, когда те выгоняли местных русинов из своих домов в селе Миклушевцы. При этом четверо русинов были убиты буквально на глазах миротворцев. Позже те же российские "голубые каски" помогли противникам мирной реинтеграци со стороны сепаратистов в той же Восточной Славонии испортить выборные бюллетени, что едва не привело к аннулированию местных выборов, которые были частью мирного плана по реинтеграции временно оккупированных территорий Хорватии. К счастью, хорватские власти оперативно напечатали новые бюллетени и при помощи других миротворцев, включая украинских, сумели вовремя провести голосование. Украинцы снова не подвели.

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