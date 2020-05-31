Рогозін після зістикування Crew Dragon із МКС відреагував на жарт Маска

Глава російської держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін привітав директора NASA Джима Брайденстайна з успішним зістикуванням американського космічного корабля Crew Dragon із МКС.

Він також згадав про саркастичну відповідь засновника Space X Ілона Маска про батут. Відповідні повідомлення Рогозін опублікував на своїй сторінці в Twitter 31 травня.

Дмитро Рогозін і Ілон Маск Колаж

Росіянин звернувся до Брайденстайна англійською мовою. "Дорогий Джим Брайденстайн, можна сміливо привітати вас з успішним запуском і зістикуванням. Браво!" – написав Рогозін.

Він заявив, що знає, як директор NASA "прагнув до того, щоб ця важлива подія увінчалося успіхом".

"Я бажаю NASA успішно завершити перезапуск своєї національної системи транспортування до МКС", – зазначив глава "Роскосмосу".

Він також додав: "Будь ласка, передайте мої щирі вітання Ілону Маску (мені сподобався його жарт) і команді SpaceX".

Рогозін підсумував, що з нетерпінням чекає подальшого співробітництва.

Додамо, в коментарях до посту багато користувачів висміяли Рогозіна. "Риторика як змінилася, а", "Подаруйте Рогозіну мережу магазинів взуття, щоб він завжди міг перевзутися", – пишуть у коментарях.

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, після успішного старту ракети Ілон Маск відповів на жарт глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна про доставку астронавтів на МКС за допомогою батута. "Батут працює", – сказав американський винахідник, викликавши сміх аудиторії.