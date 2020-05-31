Рогозін після зістикування Crew Dragon із МКС відреагував на жарт Маска
Глава російської держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін привітав директора NASA Джима Брайденстайна з успішним зістикуванням американського космічного корабля Crew Dragon із МКС.
Він також згадав про саркастичну відповідь засновника Space X Ілона Маска про батут. Відповідні повідомлення Рогозін опублікував на своїй сторінці в Twitter 31 травня.
Росіянин звернувся до Брайденстайна англійською мовою. "Дорогий Джим Брайденстайн, можна сміливо привітати вас з успішним запуском і зістикуванням. Браво!" – написав Рогозін.
Він заявив, що знає, як директор NASA "прагнув до того, щоб ця важлива подія увінчалося успіхом".
"Я бажаю NASA успішно завершити перезапуск своєї національної системи транспортування до МКС", – зазначив глава "Роскосмосу".
Він також додав: "Будь ласка, передайте мої щирі вітання Ілону Маску (мені сподобався його жарт) і команді SpaceX".
Рогозін підсумував, що з нетерпінням чекає подальшого співробітництва.
Додамо, в коментарях до посту багато користувачів висміяли Рогозіна. "Риторика як змінилася, а", "Подаруйте Рогозіну мережу магазинів взуття, щоб він завжди міг перевзутися", – пишуть у коментарях.
Як писав OBOZREVATEL, після успішного старту ракети Ілон Маск відповів на жарт глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна про доставку астронавтів на МКС за допомогою батута. "Батут працює", – сказав американський винахідник, викликавши сміх аудиторії.