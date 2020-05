Рогозін після зістикування Crew Dragon із МКС відреагував на жарт Маска

Глава російської держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін привітав директора NASA Джима Брайденстайна з успішним зістикуванням американського космічного корабля Crew Dragon із МКС.

Він також згадав про саркастичну відповідь засновника Space X Ілона Маска про батут. Відповідні повідомлення Рогозін опублікував на своїй сторінці в Twitter 31 травня.

Росіянин звернувся до Брайденстайна англійською мовою. "Дорогий Джим Брайденстайн, можна сміливо привітати вас з успішним запуском і зістикуванням. Браво!" – написав Рогозін.

Він заявив, що знає, як директор NASA "прагнув до того, щоб ця важлива подія увінчалося успіхом".

"Я бажаю NASA успішно завершити перезапуск своєї національної системи транспортування до МКС", – зазначив глава "Роскосмосу".

Він також додав: "Будь ласка, передайте мої щирі вітання Ілону Маску (мені сподобався його жарт) і команді SpaceX".

Рогозін підсумував, що з нетерпінням чекає подальшого співробітництва.

