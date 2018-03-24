Отзыв лицензии Центральным Банком — в наше время событие в достаточной степени рядовое. В среднем в неделю "умирает" одна или две кредитных организации. Однако на этот раз права заниматься банковской деятельностью лишился ОАО "Ганзакомбанк", одним из топ-менеджеров которого является Вера Путина, двоюродная племянница президента Российской Федерации и член партии "Единая Россия".

Родственники Путина — фамилию выбирают

Вера Путина

Интересно, что Вера Путина, по общепринятой практике, скорее всего должна была бы носить другую фамилию. Она родилась в семье военного хирурга Александра Соколова, а ее мать — Людмила Александровна Путина. Александр Соколов умер, когда Вере было всего 12 лет. В действительности, по сведениям из открытых источников, первоначально она носила фамилию отца, но сменила ее в 2007 году.

При этом Вера Путина официально свои родственные связи на людях не комментировала. А зачем, когда фамилия, очевидно, и так обеспечивала ей необходимое отношение в государственных и частных структурах.

Родственники Путина — из политиканов в банкиры

Образование Веры Путиной — факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, специализация — "политическая журналистика" и одно из первых мест работы — главный редактор партийного журнала "Единая Россия".

Игорь Путин

Несложный расчет показывает, что эту должность она заняла сразу же после окончания института, в 23 года. Впрочем, понятно, что для того, чтобы писать агитки в стиле советской эпохе, ни особого таланта, ни опыта не требуется.

А чуть позже Вера Путина, уже из так называемого кадрового резерва "Единой России", поиграв в политику на уровне муниципального совета Центрального округа Санкт-Петербурга, подалась в "Ганзакомбанк", где с 2010 года курировала социальные и благотворительные проекты.

Зачем кредитной организации понадобился в руководстве человек на формальной должности с журналистским образованием для работы не по специальности, вопросов, видимо, ни у кого не вызывает — для прикрытия.

Родственники Путина — тенденция

В общем-то, нарушение кредитной организацией банковского законодательства и последовавшее лишение лицензии — дело действительно хотя и печальное, но рядовое. Да и родственники Путина — тоже люди, надо же им где-то работать. Можно было бы сказать, что всякое бывает, если бы не такой факт: Вера Путина — не первый человек из семьи президента, который оказывается в руководстве банка, пойманного за руку на отмывании денег.

Предыдущим родственником Путина, оказавшимся в точно такой же ситуации, был Игорь Путин, который трудился, не покладая рук, в "Мастер Банке". Правда, в том случае двоюродный брат президента успел покинуть пост до отзыва лицензии. Еще на стадии предварительных обысков?

Интересно, что Игорь Путин успел отметиться не в одном, а в целых двух банках, ликвидированных по решению ЦБ РФ. Вторым был "Русский земельный банк", лишившийся лицензии в 2014 году.

Родственники Путина — плохая примета

Какие выводы можно сделать? Очевидно, что родственники Путина занимаются своего рода "крышеванием" финансового сектора. Однако делают они это крайне неудачно: по крайней мере, три финансовых организации все-таки лишились лицензий.

С другой стороны, можно предположить, что свою миссию они все-таки выполнили: по крайней мере, до сих пор не известно, чтобы кого-то посадили, а отмывание денег, легализация доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма — это серьезное преступление.

Стоит ли брать на работу в бизнес родственников Путина? Пожалуй, нет. Это плохая примета, из разряда "жди беды".