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ПолітикаЕкономіка

Родич Путіна став заступником голови правління "Газпрому"

2.4тЧитати новину російською

Рада директорів ПАТ "Газпром" обрав на посаду заступника голови правління компанії далекого родича президента РФ Михайла Путіна.

"Рада директорів погодила призначення Михайла Путіна на посаду заступника Голови Правління ПАТ "Газпром" і обрала його членом Правління строком на 5 років", - йдеться в прес-службі російського газового концерну.

Напередодні, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив далеку спорідненість нового заступника голови газового монополіста РФ з главою держави.

"Наскільки мені відомо, він дійсно є далеким родичем президента. Фактично вони не спілкуються, але якась далека спорідненість дійсно є", - заявив він.

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Михайло Путін

СОГАЗ

Відзначається, що Михайло Путін народився в 1967 році у м. Іваново. Він закінчив Івановський державний медичний інститут ім. А. С. Бубнова і Державну академію управління ім. С. Орджонікідзе. Є кандидатом медичних наук.

У 1999-2000 роках займав посаду заступника генерального директора ГУП РО "Медтехснаб" Міністерства охорони здоров'я РФ.

У 2000-2001 роках - заступник начальника Управління організації фармацевтичної діяльності, забезпечення ліками та медичними виробами Міністерства охорони здоров'я РФ.

Після, до 2004 року, керував Департаментом економічного розвитку охорони здоров'я, управління фінансами і матеріальними ресурсами Міністерства охорони здоров'я РФ.

У 2004-2007 роках став начальником Медичного управління ВАТ "Газпром".

А в 2007-2018 роках його підвищили до посади радника Голови Правління ПАТ "Газпром". Крім того, в ті ж роки він був заступником голови Правління АТ "СОГАЗ".

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня "Газпром" подав клопотання про часткове скасування рішення арбітражного розгляду з НАК "Нафтогаз України".

Особи
Дмитро ПєсковВолодимир Путін
Місце
РосіяМосква
Об'єкт
Газпром
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