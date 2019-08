"Робить кроки до миру": з'явилася реакція США на трагедію з бійцями ЗСУ

У США відреагували на провокацію терористів "Л/ДНР" на Донбасі, в результаті якої були вбиті чотири морпіхи Збройних сил України.

Так, своєю думкою з приводу інциденту поділився в Twitter спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

"Вкрай розчарований новими порушеннями угоди про припинення вогню, в результаті яких 4 українських солдати були вбиті військовими силами, контрольованими Росією, – особливо в той час, коли новий український президент робить кроки до миру", – написав він.

Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces - especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace.