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"Робить кроки до миру": з'явилася реакція США на трагедію з бійцями ЗСУ

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У США відреагували на провокацію терористів "Л/ДНР" на Донбасі, в результаті якої були вбиті чотири морпіхи Збройних сил України.

Так, своєю думкою з приводу інциденту поділився в Twitter спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

"Вкрай розчарований новими порушеннями угоди про припинення вогню, в результаті яких 4 українських солдати були вбиті військовими силами, контрольованими Росією, – особливо в той час, коли новий український президент робить кроки до миру", – написав він.

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У США відреагували на трагедію з бійцями ЗСУ

У США відреагували на трагедію з бійцями ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство терористами чотирьох воїнів ЗСУ близько Павлополя на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів.

З'ясувалися також нові подробиці трагедії – терористи вбили українців за допомогою спеціально пристосованої міни.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Курт Волкер
Місце
США
Теги
Донбас Новини Донбасу ЗСУ
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Поделился в twitter Гауляйтер Волкер. Да это "серьёзно" - "США отреогировали". Сколько подписчиков, кроме кастрюль, у него?
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Чан Джеки
Чан Джеки
КАК БОГ ПУТИНА УБЬЕТ Я НЕЗНАЮ НО ЕТОЙ ТВАРИ НЕЖИТЬ.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Чан Джеки, Азбуку бы тебе подарить малыш
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Волкер, если будешь бухать, также "трагически" погибнешь
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Злопыхатель Вежливый, Понятно твоё мнение. О хозяине либо хорошо, либо ни чего
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Poroshenko Petro, Волкер, дядька серьезный .А ты, встань с бутылки, подойди к стене и убейся. Хотя, можешь с бутылкой в жопе, так прикольнее.
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