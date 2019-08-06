"Робить кроки до миру": з'явилася реакція США на трагедію з бійцями ЗСУ

У США відреагували на провокацію терористів "Л/ДНР" на Донбасі, в результаті якої були вбиті чотири морпіхи Збройних сил України.
Так, своєю думкою з приводу інциденту поділився в Twitter спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.
"Вкрай розчарований новими порушеннями угоди про припинення вогню, в результаті яких 4 українських солдати були вбиті військовими силами, контрольованими Росією, – особливо в той час, коли новий український президент робить кроки до миру", – написав він.
У США відреагували на трагедію з бійцями ЗСУ
Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces - especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace.- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) August 6, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на вбивство терористами чотирьох воїнів ЗСУ близько Павлополя на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів.
З'ясувалися також нові подробиці трагедії – терористи вбили українців за допомогою спеціально пристосованої міни.
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