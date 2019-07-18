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"Робіть державною!" Скабєєва нахабно висловилася про російську мову в Україні

1.2т Читати матеріал російською

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва уїдливо зазначила, що Росія буде дуже рада, якщо російська мова стане другою державною в Україні.

Крім того, вона запропонувала розповсюдити її на деякі країни-члени Євросоюзу. Нахабний заклик продажної телеведучої пролунав в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми жодним чином не присвоюємо російську мову. Навпаки – на здоров'я, розмовляйте, робіть її державною – в Україні, в Польщі, де завгодно, хто хочете і де хочете. Говорите ж російською, а соромитеся", – їдко зазначила скандальна Скабєєва.

Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
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春 アレックス
春 アレックス
Оля, с каждым днём понимание что вавка в вашей голове неизлечима становится убедительней. Соответственно к вам и вам подобным есть только чувства жалости и сочувствия.
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