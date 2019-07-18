"Робіть державною!" Скабєєва нахабно висловилася про російську мову в Україні

Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва уїдливо зазначила, що Росія буде дуже рада, якщо російська мова стане другою державною в Україні.
Крім того, вона запропонувала розповсюдити її на деякі країни-члени Євросоюзу. Нахабний заклик продажної телеведучої пролунав в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ми жодним чином не присвоюємо російську мову. Навпаки – на здоров'я, розмовляйте, робіть її державною – в Україні, в Польщі, де завгодно, хто хочете і де хочете. Говорите ж російською, а соромитеся", – їдко зазначила скандальна Скабєєва.
Ольга Скабєєва
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Скабєєва назвала історичний закон про українську мову "плювком в обличчя" більшості українців, які нібито не підтримують його.
Також вона відзначилася заявою про те, що українців нібито нудить від рідної мови.
У свою чергу топ-пропагандист Володимир Соловйов звинуватив Україну в підтримці "нацистських" законів і заявив, що українці ставляться до росіян, як гітлерівці до євреїв.
Крім того, він назвав український мовний закон дискримінацією прав російськомовних українців і пояснив голосування за нього примусом народу до власної мови.
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