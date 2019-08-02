"Робимо дзеркально": Росія вийшла з ДРСМД

Росія підтримала припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з 2 серпня.
Міністерство закордонних справ Російської Федерації оприлюднило відповідну заяву. Відомство підкреслює, що Вашингтон оголосив про односторонній вихід з цієї угоди на початку 2019 року, пославшись на порушення з боку Росії.
"Москва, у якої теж є претензії до виконання договору з боку США, вчинила дзеркально", — йдеться в повідомленні.
Договір про ракети розірвано
РІА
"2 серпня 2019 року за ініціативою американської сторони припинено дію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їхніх ракет середньої дальності і меншої дальності, підписаного у Вашингтоні 8 грудня 1987 року", — зазначено в документі на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп восени 2018 року заявив, що Вашингтон вийде з ДРСМД, оскільки Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети.
Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон підтримав наміри президента США, підкресливши, що Москва зробила договір "посміховиськом".
Починаючи з 2 лютого 2019 року, Сполучені Штати Америки заявили про призупинення виконання своїх зобов'язань у рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. У відповідь Росія також вийшла з ДРСМД.
OBOZREVATEL розповідав, до яких наслідків чекають світ і Україну після того, як РФ і США виявилися на порозі нової гонки озброєння. Наприклад, це створює загрозу ядерної війни в Європі.
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