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"Робимо дзеркально": Росія вийшла з ДРСМД

1.4т Читати матеріал російською

Росія підтримала припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) з 2 серпня.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації оприлюднило відповідну заяву. Відомство підкреслює, що Вашингтон оголосив про односторонній вихід з цієї угоди на початку 2019 року, пославшись на порушення з боку Росії.

"Москва, у якої теж є претензії до виконання договору з боку США, вчинила дзеркально", — йдеться в повідомленні.

Договір про ракети розірвано

Договір про ракети розірвано

РІА

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"2 серпня 2019 року за ініціативою американської сторони припинено дію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їхніх ракет середньої дальності і меншої дальності, підписаного у Вашингтоні 8 грудня 1987 року", — зазначено в документі на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
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филипп филипыч
филипп филипыч
от этого выигрывает сша. россия и европа теперь в напряге.
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