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Різдвяне диво: врятований з-під завалів у Магнітогорську малюк прийшов до тями

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У лікарні прийшов до тями 10-місячний малюк, який вижив під час вибуху будинку в Магнітогорську.

Міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова розповіла, що хлопчик Ваня вже активно реагує і спілкується з мамою, передає ТАСС.

Чиновник зазначила, що стан дитини за час перебування у московському НДІ невідкладної дитячої хірургії та травматології істотно покращився. Він уже два дні дихає самостійно та емоційно входить в контакт з людьми.

Врятоване магнітогорське немовля

Врятоване магнітогорське немовля

minsknews.by

"У нього є голос, це дуже важливо. Він з учорашнього дня вже потроху плаче, це дуже добра ознака. Загальний метаболізм стабілізувався, ніжка стабільна, немає некротичних областей, але процес загоєння буде дуже довгим", — повідомила Скворцова.

Зараз малюк проходить комплексну терапію. Медики сподіваються повністю зберегти дитині ногу, яка була зламана і сильно обморожена.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що адміністрація Магнітогорська опублікувала список 39 загиблих в результаті обвалення під'їзду житлового будинку 31 грудня.

Місце
Росія
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