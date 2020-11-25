Різдвяна "пасхалка" у вітрині мінського ЦУМу розбурхала білорусів

Борис Бондар Світ 02:00, 25.11.2020

У білоруському сегменті соціальних мереж швидко розійшлося й обросло коментарями фото вітрини ЦУМу в Мінську з ельфом, який пише список бажань.

Спочатку знімок помітили в публікації видання TYT.by про новорічне оздоблення вітрин центральних магазинів Мінська. Фото швидко розлетілося соцмережами.

Одні користувачі зазначили, що серед бажань, які написано на аркуші ельфа, крім машини, планшета, телевізора, будинку та айфона, написано слово "свобода".

Інші звернули увагу на біле сердечко в червоній окантовці з червоною ялинкою. І кольори, і саме сердечко є символами білоруського протестного руху проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Ельф зі списком бажань
TYT.by

Хтось із користувачів зауважив, що вітрину вже замінили.

"Пасхалка" викликала жваве обговорення в соціальних мережах
Twitter
Ельф сподобався не всім
Twitter

Однак серед користувачів були й ті, кому ельф у вітрині не сподобався. Один із користувачів припустив, що він пише листа політв'язням, а інший помітив в інсталяції тільки червоно-зелені кольори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році було так багато резонансних подій, що Оксфордський словник (Oxford Dictionaries) не зміг вибрати традиційне "слово року", йому довелося назвати такими кілька слів і виразів. Одне з них – "білоруський".

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