"Рівень дошкільнят": Меланію Трамп викрили у брехні

Американський журналіст і блогер Джон Аравосіс різко "пройшовся" по першій леді США Меланії Трамп, яка раніше заявляла про свої відмінні лінгвістичні здібності.

Він опублікував на своєму YouTube-каналі відео, в якому заявив, що вона знає італійську, французьку та німецьку мови "на дошкільному рівні" (щоб побачити відео, проскрольте до кінця сторінки).

Пан Аравосіс помітив, що під час свого візиту до Франції дружина Дональда Трампа відвідала одну з паризьких шкіл і поспілкувалася з учнями – однак чомусь не продемонструвала свій високий рівень володіння французькою.

Меланія Трамп Tv.ua

За словами блогера, вона тільки привіталася з дітьми і представилася по-французьки – а це "навіть не базовий французький, це найперший урок".

Також Меланія, слухаючи на саміті "Великої сімки" промову президента Франції Еммануеля Макрона, чомусь скористалася послугами перекладача.

В Італії те ж саме: відвідуючи дитячу лікарню, Меланія Трамп привітала маленьких пацієнтів і "сказала пару протокольних фраз по-італійськи, а потім весь час говорила англійською", сказав блогер.

При цьому слова, які використовувала Трамп, були "вигаданими", і жодна людина, що дійсно знає італійську, їх би не використовувала.

За даними The Daily Express, після її візиту до Ватикану – на записі зустрічі Трампів з Папою римським було видно, що вона "дивиться на перекладача, щоб зрозуміти, що той говорить".

Нарешті, блогер також зазначив, що спробував дізнатися, наскільки добре Меланія Трамп говорить по-німецьки, проте не зумів знайти жодного ролика, де вона б говорила на цій мові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Меланію Трамп запросили в Україну. Стали відомі подробиці про даний візит.

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