"Рівень 11-річного": мер Лондона відповів Трампу на "жалюгідного лузера"

Мер Лондона Садик Хан сказав, що вважає гідними "11-річного" образи на свою адресу від резидента США Дональда Трампа.

Як пише Politico, Хан повідомив, що він був на зустрічах, коли з'явилися скандальні твіти, але коли йому розповіли, він не повірив, що вони справжні.

"По-перше, я подумав, що це жарт, що таке зробив би хіба що 11-річний хлопець", - сказав він.

Мер сказав, що він любить Америку і дуже важливо мати хороші відносини з "найближчим союзником" Великобританії. Але він повторив свою думку, що рівень державного візиту не підходить для нинішнього президента.

Трамп і Садик

"Ми повинні бути дуже обережними, створюючи враження, що ми виправдовуємо деякі з речей, з якими Трамп пов'язаний", - сказав Хан, перерахувавши відділення дітей-іммігрантів від батьків на кордоні Мексики; атаки на права ЛГБТ; вихід США з Паризького кліматичного договору; зниження репродуктивних прав жінок.

"Якщо ви не можете бути чесним і щирим з нашим кращим другом, насправді це не наш найкращий друг", - сказав Хан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США, який перебуває з державним візитом у Сполученому Королівстві, назвав "жалюгідним лузером" мера Лондона, який неодноразово критикував американського лідера в минулому, зокрема перед візитом.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал