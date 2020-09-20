Рицин знайшли в посилці Трампу: чим небезпечна ця отрута

Рицин, який містився в посилці, адресованій президенту США Дональду Трампу, надзвичайно отруйний, особливо у вигляді аерозолю.

Згідно з дослідженнями, для людини середня смертельна доза рицину становить 0,3 мг/кг перорально.

Рицин є білим порошком без запаху, добре розчинний у воді. Ця отрута не проникає через шкіру. Шляхи отруєння – зазвичай введення в кров, трохи гірше проникнення через легені (цей спосіб для рицину не завжди дієвий).

Рицин отримують з касторових бобів, плодів рослини Ricinus communis (українська назва рицина) шляхом обробки макухи, що залишається після отримання касторової олії (також містить сліди рицину).

На відміну від касторової олії, очищений рицин в медицині не застосовується, хоча проводилися розробки способів його використання для лікування раку, а також при вакцинації.

Відомо, що рицин у 6 тисяч разів більш отруйний, ніж ціаністий калій. Оскільки невеликої дози рицину розміром зі шпилькову головку достатньо, щоб вбити дорослу людину, способи застосування рицину в якості зброї масового ураження вивчалися військовими відомствами різних країн, починаючи з Першої світової війни, проте через низку недоліків цю речовину так і не було прийнято на озброєння.

Проте, рицин знайшов застосування у спецслужб. Одним з найбільш відомих інцидентів із застосуванням рицину стало вбивство болгарського дисидента Георгія Маркова, який був отруєний у 1978 році за допомогою уколу парасолькою особливої конструкції. За іншими даними, зброя вбивці була пневматичною рушницею, що стріляла мікрокапсулами з рицином і замаскована під парасольку. Доза, введена Маркову, склала не більше 450 мкг (0,45 міліграма).

Олександр Солженіцин стверджував, що КДБ намагався його отруїти рицином, проте підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Простота отримання токсину зробила його потенційно доступним для терористичних груп. Так, у 2001 році преса повідомляла про виявлення інструкцій з виготовлення рицину на розгромленій базі "Аль-Каїда" в Кабулі. У 2003 році деяка кількість рицину була знайдена у терористів у Лондоні, сліди рицину опинилися в камері схову на Ліонському вокзалі в Парижі.

У 2013 році низка осіб зі штату Міссісіпі були заарештовані за спробу послати президенту США Бараку Обамі і іншим високопоставленим особам США листи з рицином. У травні цього ж року меру міста Нью-Йорк надіслали лист з погрозами, що містив рицин, імовірно у відповідь на діяльність громадської організації "Мери проти нелегальної зброї".

Пізніше в Техасі пред'явлені звинувачення актрисі Шеннон Річардсон, підозрюваній у розсиланні листів зі смертельною отрутою американським політикам.

Як писав OBOZREVATEL, правоохоронні органи США перехопили посилку, адресовану Трампу, що містила рицин.