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"Рішення було жахливим!" Український посол різко "наїхав" на Німеччину

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Посол України в Берліні Андрій Мельник заявив, що після повернення делегації Росії в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) довіру українців до Німеччини підірвано.

Про це він сказав в ході інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, зазначивши, що за це рішення проголосували, зокрема, депутати з ФРН.

"Рішення було жахливим. На жаль, за це проголосували і вісім німецьких депутатів.

Особливо звернув на себе увагу керівник делегації Андреас Нік із ХДС. Хто б не був за це відповідальний у Берліні, а також у МЗС ФРН, українці вважають, що тут була фатальна помилка. Не в останню чергу це підірвало в Києві довіру до Німеччини", – сказав дипломат.

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Ілюстрація. Прапори України та Німеччини

Ілюстрація. Прапори України та Німеччини

Газета 2000

Він висловив побоювання з приводу того, що Німеччина почне домовлятися з РФ, ігноруючи інтереси України.

"Серед нас є багато людей, які стверджують, що Німеччина колись повернеться до "реальної політики" і за нашими спинами, жертвуючи інтересами України, домовиться з Росією", – зазначив Мельник.

Посол також згадав про нещодавню телефонну розмову президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

На думку дипломата, цим дзвінком Зеленський хотів направити Берліну і Парижу сигнал про необхідність активніше працювати над пошуком рішення щодо Донбасу та підтримувати Київ.

Андрій Мельник

Андрій Мельник

LIGA.net

Нагадаємо, недавно глава німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кретшмер виступив за зняття економічних санкцій із Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Андрій Мельник
Місце
Німеччина
Теги
Україна Росія політика дипломат ПАРЄ
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Livesey David
Livesey David
"Уsраинский посол резко "наехал" на Германию", как наехал, грозил, что уsраина больше не даст Германии денег в долг, что ли? ))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Допиздитесь, что по вам так наедут как катком по яйцам... Нашли на кого тяфкать, хоть бы остатки здравого смысла не теряли, кто там из Европы реально всех кормит-то...
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Украинский посол резко наехал на Германию... Как??? Языком посол наехал на клитор Меркель!
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