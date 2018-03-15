"Ріс із пацюками": з'явилися подробиці про дитинство Путіна

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер розповів, що президент Російської Федерації Володимир Путін у дитинстві ріс у комуналці, де були пацюки.

"Він ріс у комуналці і з пацюками, я - у бараці без опалення і електрики", - наводить заяву німецького політика у другій частині фільму "Путін" Андрія Кондрашова телеканал REN TV.

При цьому екс-канцлер, якого пов'язують дружні стосунки з російським лідером, запевнив, що ні він, ні Путін не забули, звідки родом.

"Це дуже до речі в політиці, коли в колишньому житті не все було легко. Є, напевно, ще одна паралель: він говорив про свою матір дуже-дуже ніжно і шанобливо. Як і я про свою", - заявив Шредер.

За словами прес-секретаря господаря Кремля Дмитра Пєскова, Путін і Шредер можуть довго "жартувати один над одним, розохочувати один одного".

"І дружні відносини аж ніяк не позначалися на тому, як іноді жорстко вони могли вести розмову зі спірних питань", - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", Путін мало не став підробляти таксистом у Санкт-Петербурзі після того, як пішов з роботи з мерії, коли його начальник Анатолій Собчак програв вибори.