Ринок в Ухані ні при чому: Китай підтвердив нову версію походження COVID-19

У Центрі з контролю і профілактики хвороб Китаю підтвердили, що коронавірус (COVID-19) з'явився не на ринку міста Ухань.

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Як пише Daily Mail, таке визнання зробив директор Центру Гао Фу.

Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу

"Спочатку ми припускали, що на ринку морепродуктів міг з'явитися вірус, але тепер ринок більше схожий на жертву", – заявив він.

За словами Гао, в аналізах тварин, узятих на ринку Уханя, не було слідів вірусу, але вони були в кількох інших пробах, в тому числі в пробах стічних вод.

Таким чином вчений припустив, що вірус існував задовго до появи на уханьскому ринку.

Також Гао відзначив, що коронавірус нового типу став сьомим серед коронавірусів, які можуть заражати людей, проте поведінка цього вірусу не схожа на всі інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, все більше досліджень підтверджують висновок Центру. Вчені припускають, що вірус циркулював в Ухані до того, як були зареєстровані перші випадки.

Опубліковані в січні дослідження показали, що перша людина з позитивним результат на коронавірус, ймовірно, заразилася близько 1 грудня 2019 року, а симптоми з'явилися 8 грудня.